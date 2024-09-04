SON DAKİKA | Vaniköy'deki kaçak villa için yıkım kararı! Tartışma yaratmıştı, Bakanlık harekete geçti...

Son dakika: Vaniköy’deki kaçak villa için yıkım kararı çıktı. İstanbul Boğazı'nda tartışma yaratan villa inşaatıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde, birtakım izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği tespit edilmiş ve ruhsatsız yapılar Bakanlığımızca mühürlenmişti.

Tespit edilen alanda yer alan ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskânlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım faaliyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerimiz koordinesinde bugün gerçekleştirilecektir."Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır