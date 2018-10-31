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Son dakika! Vatan Gazetesi kapanıyor: Bugün son baskıyı yapıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 14:12 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Demirören Medya grubunun sahibi olduğu 5 gazeteden biri olan Vatan Gazetesi için kapatma kararı alındı. Vatan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Yuvacan çalışanlara 'Bugün son baskıyı yapıyoruz' dedi.

Son dakika! Vatan Gazetesi kapanıyor: Bugün son baskıyı yapıyoruz

Sözcü'nün haberine göre, geçtiğimiz Nisan ayında dev bir satın alma işlemine imza atarak, Doğan Medya Grubu’nu bünyesine katan Demirören Medya Grubu, Vatan Gazetesi’nin yayın hayatına son veriyor.

Vatan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Yuvacan çalışanlara “Bugün son baskıyı yapıyoruz” dedi.

Çalışanlara yapılan açıklamada, Vatan Gazetesi'nin 1 Kasım 2018 (yarın) tarihi itibarıyla artık Milliyet Gazetesi’nin hafta sonu eki olarak okuyucusuyla buluşacağı ve e-gazete uygulaması da devam edeceği açıklandı. Ayrıca, GazeteVatan.com'un dijital ortamda yayınlarına devam edeceği bildirildi.

Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanlığı, Vatan Gazetesi'nin kapanacağını çalışanlara şöyle duyurdu:

"Değerli Çalışma Arkadaşlarımız,

Grubumuzun yeniden yapılandırma çalışmalarına istinaden 16 yıldır yayın hayatına devam eden Vatan Gazetesi 1 Kasım 2018 tarihi itibarıyla artık Milliyet Gazetesi’nin hafta sonu eki olarak okuyucusuyla buluşacaktır. Vatan’ın e–gazete uygulaması da devam edecek olup isteyen okuyucular bu mecradan da gazetelerine ulaşabileceklerdir. GazeteVatan.com ise dijital ortamda yayınını sürdürecektir. Kurulduğu günden bugüne kadar özgün çizgisi ile özellikle genç okuyucuların ilgisini çekmeyi başaran Vatan Gazetesi’nin dijital uygulamalarının genç kuşağın bu mecralardaki favorilerinden biri olmayı sürdüreceğine eminiz. Bu stratejik kararımızın yaratacağı ek imkanlar GazeteVatan.com’un daha da güçlü bir şekilde yayıncılık yapmasını sağlayacaktır.

Değerli Çalışma Arkadaşlarımız,

Yukarıda duyurusunu yaptığımız kararımızın Vatan Gazetesi’ne emeği geçen arkadaşlarımız açısından da kuşkusuz bazı sonuçları olacaktır. Halen Vatan Gazetesi’nde çalışan arkadaşlarımızın hak kaybına uğramamaları için gereken azami özenin gösterileceğinden kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Konuya ilişkin olarak İnsan Kaynakları birimimiz tarafından yapılan çalışmalar değerli çalışma arkadaşlarımızla paylaşılacaktır.

2002 yılından bu yana Vatan Gazetesi’ne ve basın sektörüne yaptıkları katkılar nedeniyle tüm arkadaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyoruz.
Bu kararımızın grubumuz ve tüm çalışma arkadaşlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanlığı"

7 YILDIR DEMİRÖRENLERDEYDİ

Demirören Medya Grubu 2011 yılında Milliyet ile Vatan Gazetesi’ni Aydın Doğan’dan satın almıştı. Vatan Gazetesi 2002 yılında Doğan Grubu’nun çatısı altında yayın hayatına başlamıştı.

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