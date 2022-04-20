Son dakika: Vatandaşı sevindirecek haber! Sıcaklıklar artıyor, yaz havası geliyor (20 Nisan Çarşamba hava durumu)

Son dakika haberine göre Türkiye'nin beklediği sıcak havalar nihayet geliyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada, sıcaklıkların batı kesimlerde 5 dereceye kadar artacağı belirtildi. İç, doğu ve Karadeniz'de yer yer yağışların devam edeceği belirtilirken, toz taşınımı konusunda da uyarı yapıldı. Öte yandan meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de hava sıcaklığına dikkat çekerek, önümüzdeki günlerde 20 dereceyi geçeceğini belirtti.

METEOROLOJİDEN AÇIKLAMA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Konya'nın kuzey kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Adana, Hatay ve Osmaniye ile akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzeyi ve Bursa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde yer yer toz taşınımı bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

ORHAN ŞEN: ÜNÜMÜZ YAZ VE BAHAR HAVASI

Prof. Dr. Orhan Şen, Twitter hesabından yaptığı hava durumu açıklamasında sıcaklıkların artışa geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bugün Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Konya'nın kuzeyi, Adana, Hatay ve Osmaniye ile akşam Marmara'nın kuzeyi ve Bursa'da yağmur var. Sıcaklıklar batıda 3-5 C artıyor. Doğuda 6-7 C azalıyor.

Yarından itibaren, önümüzdeki 5-6 gün önemli bir yağış görünmüyor. Sıcaklıklar yükselmeye devam edecek. Artık soğuk hava girişi de yok. Önümüz bahar ve yaz havası. Paltolarınızı kaldırabilirsiniz. Kazaklar dursun akşamları serin olur.

İstanbul bugün gündüz açık ve parçalı bulutlu sıcaklık 15 C. Gece yarısından sonra (Perşembe ilk saatleri 02.00-06.00) arası yağmur var. Cumadan itibaren 21-22 C'ye çıkıyor. Pazartesiden sonra daha da artıyor.

HAVA SICAKLIĞI

Batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Batı ve güneybatı, gece saatlerinde Marmara'da kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara'nın batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Yurdun doğu kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

