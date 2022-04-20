HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Vatandaşı sevindirecek haber! Sıcaklıklar artıyor, yaz havası geliyor (20 Nisan Çarşamba hava durumu)

Son dakika: Vatandaşı sevindirecek haber! Sıcaklıklar artıyor, yaz havası geliyor (20 Nisan Çarşamba hava durumu)

20.04.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojiden yapılan son dakika açıklamasına göre hava sıcaklıkları bugünden itibaren artışa geçiyor. Günlerdir etkili olan soğuk ve yağışlı havaların yerini, bahar havası alacak. Yapılan değerlendirmelere göre batı kesimlerde 5 dereceye kadar artış bekleniyor. Hava durumuna ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Orhan Şen de artışa dikkat çekerek, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 22 dereceye kadar çıkacağını belirtti. İşte yurtta beklenen hava durumu...

Son dakika: Vatandaşı sevindirecek haber! Sıcaklıklar artıyor, yaz havası geliyor (20 Nisan Çarşamba hava durumu)

Son dakika haberine göre Türkiye'nin beklediği sıcak havalar nihayet geliyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada, sıcaklıkların batı kesimlerde 5 dereceye kadar artacağı belirtildi. İç, doğu ve Karadeniz'de yer yer yağışların devam edeceği belirtilirken, toz taşınımı konusunda da uyarı yapıldı. Öte yandan meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de hava sıcaklığına dikkat çekerek, önümüzdeki günlerde 20 dereceyi geçeceğini belirtti.

METEOROLOJİDEN AÇIKLAMA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Konya'nın kuzey kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Adana, Hatay ve Osmaniye ile akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzeyi ve Bursa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde yer yer toz taşınımı bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

a

ORHAN ŞEN: ÜNÜMÜZ YAZ VE BAHAR HAVASI

Prof. Dr. Orhan Şen, Twitter hesabından yaptığı hava durumu açıklamasında sıcaklıkların artışa geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bugün Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Konya'nın kuzeyi, Adana, Hatay ve Osmaniye ile akşam Marmara'nın kuzeyi ve Bursa'da yağmur var. Sıcaklıklar batıda 3-5 C artıyor. Doğuda 6-7 C azalıyor.

aa

Yarından itibaren, önümüzdeki 5-6 gün önemli bir yağış görünmüyor. Sıcaklıklar yükselmeye devam edecek. Artık soğuk hava girişi de yok. Önümüz bahar ve yaz havası. Paltolarınızı kaldırabilirsiniz. Kazaklar dursun akşamları serin olur.

İstanbul bugün gündüz açık ve parçalı bulutlu sıcaklık 15 C. Gece yarısından sonra (Perşembe ilk saatleri 02.00-06.00) arası yağmur var. Cumadan itibaren 21-22 C'ye çıkıyor. Pazartesiden sonra daha da artıyor.

aaa

HAVA SICAKLIĞI

Batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Batı ve güneybatı, gece saatlerinde Marmara'da kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

aaaa

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara'nın batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

thumbs_b_c_f94a35c95ed7b4ffb5b53bd5131245ae

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Yurdun doğu kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldıİstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Kızını kalbinden bıçaklayıp öldüren anne, asit içtiKızını kalbinden bıçaklayıp öldüren anne, asit içti
CHP'den dikkat çeken hamle: Adaylık için tarih netleştiCHP'den dikkat çeken hamle: Adaylık için tarih netleşti
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim'e büyük tepki var! ''Galatasaray'ı bırakırım!''

Fatih Terim'e büyük tepki var! ''Galatasaray'ı bırakırım!''

Survivor'da Nagihan yaptıklarıyla olay oldu! Cezası açıklandı

Survivor'da Nagihan yaptıklarıyla olay oldu! Cezası açıklandı

Bakan Soylu, "Yapın da göreyim" demişti! Böyle basıldılar

Bakan Soylu, "Yapın da göreyim" demişti! Böyle basıldılar

Putin ve Paşinyan'ın ortak bildirisinde dikkat çeken Türkiye detayı

Putin ve Paşinyan'ın ortak bildirisinde dikkat çeken Türkiye detayı

İbrahim Haskoloğlu tutuklandı

İbrahim Haskoloğlu tutuklandı

Çocukları gizlice çeken Pakistanlıdan skandal savunma: Türkiye'de suç olduğunu bilmiyordum

Çocukları gizlice çeken Pakistanlıdan skandal savunma: Türkiye'de suç olduğunu bilmiyordum

İlginizi Çekebilir

Seri sperm donörü! Bağış turunun ardından 55 çocuğu olacak

Seri sperm donörü! Bağış turunun ardından 55 çocuğu olacak

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Dozunu kaçırdı! Hayranları arasında seks çekilişi yapınca...

Dozunu kaçırdı! Hayranları arasında seks çekilişi yapınca...

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.