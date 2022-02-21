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  4. Son dakika: Ve ABD'den Rusya için ilk hamle geldi! Resmen yasaklıyorlar

Son dakika: Ve ABD'den Rusya için ilk hamle geldi! Resmen yasaklıyorlar

21.02.2022 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donestk ve Luhansk kararının ardından ABD'nin nasıl bir tepki vereceği merak konusu olmuştu. Son dakika bilgisine göre Beyaz Saray, ABD Devlet Başkanı Joe Biden’ın yakında Amerikalıların Ukrayna'nın sözde Donetsk ve Luhansk bölgelerine ve bu bölgelerde yeni yatırım, ticaret ve finansmanı yasaklayacak bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını açıkladı.

Son dakika: Ve ABD'den Rusya için ilk hamle geldi! Resmen yasaklıyorlar

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki Psaki “Açık olmak gerekirse, bu önlemler, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesi durumunda Müttefikler ve ortaklarla koordineli olarak hazırladığımız hızlı ve şiddetli ekonomik önlemlerden ayrıdır ve bunlara ek olacaktır" dedi.

Psaki şu ifadeleri kullandı:

"Bu başkanlık kararnamesi ayrıca Ukrayna'nın bu bölgelerinde faaliyet gösterdiği belirlenen herhangi bir kişiye yaptırım uygulama yetkisi de sağlayacaktır.

Dışişleri ve Hazine Bakanlıkları kısa süre içinde ek ayrıntıları açıklayacak.

Ayrıca, bugün Rusya'nın uluslararası taahhütlerini açıkça ihlal etmesiyle ilgili ek önlemleri de yakında açıklayacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin
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