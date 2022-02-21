Son dakika: Ve ABD'den Rusya için ilk hamle geldi! Resmen yasaklıyorlar

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki Psaki “Açık olmak gerekirse, bu önlemler, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesi durumunda Müttefikler ve ortaklarla koordineli olarak hazırladığımız hızlı ve şiddetli ekonomik önlemlerden ayrıdır ve bunlara ek olacaktır" dedi.

Psaki şu ifadeleri kullandı:



"Bu başkanlık kararnamesi ayrıca Ukrayna'nın bu bölgelerinde faaliyet gösterdiği belirlenen herhangi bir kişiye yaptırım uygulama yetkisi de sağlayacaktır.

Dışişleri ve Hazine Bakanlıkları kısa süre içinde ek ayrıntıları açıklayacak.

Ayrıca, bugün Rusya'nın uluslararası taahhütlerini açıkça ihlal etmesiyle ilgili ek önlemleri de yakında açıklayacağız."

