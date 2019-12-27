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  4. Son dakika: Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

Son dakika: Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 17:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilin direksiyonuna geçti. Erdoğan, Bilişim Vadisi'nin içerisinde yerli otomobilinin SUV modelini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil tanıtım toplantısında "Hava yağışlı olmasaydı şöyle bir Ankara yoluna çıkardık" demişti. Ancak toplantının ardından sürpriz yaparak yerli otomobilin direksiyonuna geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda yerli otomobilin SUV modelini kullandı kullanarak test etti.

Yerli otomobilin tanıtım töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının ardından da aracın sürücü koltuğuna geçerek aracı dikkatle incelemişti. Erdoğan ayrıca konuşmasını bitirirken “Satışa sunulacağı 2022 öncesinde ön satış süreci başlatılabilir. Bu yönetimi ülkemizde de hayata geçirebiliriz. Recep Tayyip Erdoğan olarak, şahsım adına ilk ön siparişi de buradan veriyorum” ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
adamsın adam reiss
Birkez de olumsuz yorum yapmasın kimse gurur duyun ülke ile milli olun sevemeyen ülkesini gitsin sevdiği yere
iyi
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