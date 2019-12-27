Son dakika: Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil tanıtım toplantısında "Hava yağışlı olmasaydı şöyle bir Ankara yoluna çıkardık" demişti. Ancak toplantının ardından sürpriz yaparak yerli otomobilin direksiyonuna geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda yerli otomobilin SUV modelini kullandı kullanarak test etti.

Yerli otomobilin tanıtım töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının ardından da aracın sürücü koltuğuna geçerek aracı dikkatle incelemişti. Erdoğan ayrıca konuşmasını bitirirken “Satışa sunulacağı 2022 öncesinde ön satış süreci başlatılabilir. Bu yönetimi ülkemizde de hayata geçirebiliriz. Recep Tayyip Erdoğan olarak, şahsım adına ilk ön siparişi de buradan veriyorum” ifadelerini kullandı.

