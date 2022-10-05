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  4. Son dakika: Ve Putin resmen imzaladı! Zaporijya Nükleer Santrali Rus mülkiyetine geçti

Son dakika: Ve Putin resmen imzaladı! Zaporijya Nükleer Santrali Rus mülkiyetine geçti

05.10.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den kritik bir imza geldi. Putin, Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rus mülkiyetine geçirilmesine yönelik kararnameyi imzaladı.

Son dakika: Ve Putin resmen imzaladı! Zaporijya Nükleer Santrali Rus mülkiyetine geçti

Son dakika: Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerini ilhak etmesinin ardından kararnamelerin imzalanmasıyla beraber bu topraklardaki tesisler de Rusların kontrolüne geçmeye başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rus mülkiyetine geçirilmesine yönelik kararnameyi imzaladı.

'ARTIK KURUMLARIMIZIN DENETİMİNDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMELİ'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, yaptığı açıklamada Rus ve Ukrayna orduları arasında çatışmalara neden olan Zaporijya Nükleer Santrali’nin artık Rusya kontrolünde bulunacağını duyurmuştu. Verşinin, "Zaporijya Nükleer Santrali şu anda Rusya topraklarında bulunuyor ve buna göre artık kurumlarımızın denetiminde çalışmalarını sürdürmeli" ifadelerini kullanmıştı.

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