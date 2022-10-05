Son dakika: Ve Putin resmen imzaladı! Zaporijya Nükleer Santrali Rus mülkiyetine geçti

Son dakika: Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerini ilhak etmesinin ardından kararnamelerin imzalanmasıyla beraber bu topraklardaki tesisler de Rusların kontrolüne geçmeye başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rus mülkiyetine geçirilmesine yönelik kararnameyi imzaladı.

'ARTIK KURUMLARIMIZIN DENETİMİNDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMELİ'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, yaptığı açıklamada Rus ve Ukrayna orduları arasında çatışmalara neden olan Zaporijya Nükleer Santrali’nin artık Rusya kontrolünde bulunacağını duyurmuştu. Verşinin, "Zaporijya Nükleer Santrali şu anda Rusya topraklarında bulunuyor ve buna göre artık kurumlarımızın denetiminde çalışmalarını sürdürmeli" ifadelerini kullanmıştı.



