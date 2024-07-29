Son dakika | Vedat Işıkhan'a "müflis tüccar" çıkışı! Mansur Yavaş: 'Emeklilerin bu durumunun sorumlusu CHP değil, sizsiniz sayın bakan'

Açıklamalara bakıyoruz, SGK’nin mali dengesindeki bozulmanın ve buna bağlı olarak da yıllarca çalışıp her kuruşunu hak ettiği halde insanca yaşamaya yetecek bir emekli maaşı alma hakkı gasp edilen emeklilerimizin düşürüldüğü bu durumun sorumlusu adeta CHP’li belediyelermiş gibi haksız ve yersiz bir algı oluşturulmaya çalışılıyor.