Son dakika | Vedat Işıkhan'a "müflis tüccar" çıkışı! Mansur Yavaş: 'Emeklilerin bu durumunun sorumlusu CHP değil, sizsiniz sayın bakan'

Son dakika haberi: Erdoğan'ın SGK borçları çıkışı üzerine CHP'li belediyelerden bir bir açıklamalar gelmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da borçların ödenmesi yönünde çağrıda bulunmuştu. ABB Başkanı Mansur Yavaş kameralar karşısına geçti, Bakan Işıkhan'a "Müflis tüccar gibisiniz, eski defterleri karıştırıyorsunuz, yönetemiyorsunuz, suçu başkalarına atıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.
Yavaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Son günlerde yapılan bu açıklamalardaki amacın tamamen halkın umudu haline gelen CHP'li belediyeleri itibarsızlaştırmak ve suni gündem.
Sayın bakan, müflis tüccar gibisiniz, eski defterleri karıştırıyorsunuz, yönetemiyorsunuz, suçu başkalarına atıyorsunuz.
31 Mart'ta iktidarın aldığı ağır yenilgi, ortadaki anket sonuçları ve ekonomide önleyemedikleri kötüye gidiş nedeniyle özellikle gündem değiştirerek özellikle sadece CHP'li belediyeleri hedef almaya başladılar.
Biz göreve gelmeden iki, üç yıl önce çekilmiş, bir kuruş ödenmeden, seçimi kaybedeceklerini tahmin edip yeni yönetimin sırtına sarılmış, çok yüksek faizli borçlar vardı. Biz bu borçların hepsini ödedik.
SGK borçlarının artmasının sebebi var. Metroda doğalgaz için aylık 250-300 milyon fatura geliyor.
Açıklamalara bakıyoruz, SGK’nin mali dengesindeki bozulmanın ve buna bağlı olarak da yıllarca çalışıp her kuruşunu hak ettiği halde insanca yaşamaya yetecek bir emekli maaşı alma hakkı gasp edilen emeklilerimizin düşürüldüğü bu durumun sorumlusu adeta CHP’li belediyelermiş gibi haksız ve yersiz bir algı oluşturulmaya çalışılıyor.
Emeklileri soktuğunuz darboğazın sebebi CHP'li belediyeler değil, bizzat sizsiniz sayın bakan! Büyük çoğunluğu sizin borcunuz. Keçiören Belediyesi'nin borcu CHP'nin borcu diyebilir misiniz? Ödememişsiniz, şimdi kalkıp bunu CHP'li belediyelerin üstüne sarıyorsunuz.
Bize borcun var diyorlar. Bizim de bakanlıklardan 3,1 milyar TL alacağımız var. Ödemiyorlar arkadaşlar. Hadi ödeyin. Çalışma Bakanına söylüyorum, hadi gel mahsup edelim.