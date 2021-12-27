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Son dakika: Vergi dairesi müdürü rüşvetten gözaltına alındı

27.12.2021 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Bodrum vergi dairesi müdürü S.O. rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında rüşvet veren ve aracı olan 2 kişi daha gözlatına alınırken, 200 bin lira nakit para ele geçirildi.

Son dakika: Vergi dairesi müdürü rüşvetten gözaltına alındı

Son dakika haberi...Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, rüşvet aldığı ileri sürülen Bodrum vergi dairesi müdürü S.O., teknik ve fiziki takibe alındı.

İÇ1

MAKAM ODASINDA RÜŞVET

Yürütülen soruşturma kapsamında Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri D.E.'nin A.A. aracılığıyla vergi dairesi müdürü S.O.'ya makam odasında rüşvet verdiği tespit edildi. Polis ekiplerince 3 şüpheli suçüstü yakalanırken, ekiplerin yaptığı aramada hem makam odasında hem de şüpheli A.A.'nın aracında toplam 200 bin lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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