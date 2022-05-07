Son dakika! "Vız gelir tırıs gider" demişti... Ekrem İmamoğlu özür diledi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Vız gelir tırıs" gider sözlerine gelen tepkiler sonrası geri adım attı. Karadeniz ziyareti sırasında, aralarında Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök, Akif Beki'nin de olduğu gazetecilerle aynı karede yer alan İmamoğlu, sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Eleştirilere "Vız gelir tırıs gider, umurumda değil" şeklinde yanıt veren İmamoğlu, gelen yeni tepkiler sonrası geri adım attı.

Yaptığı yeni açıklamada, kullandığı ifadeler için özür dileyen İmamoğlu, şunları söyledi:

Beni bu kişiliğimin nereye götürüp götürmeyeceği umurumda değil. Esas olan insanın kendi kişiliğidir. Siz onu öyle kabul edersiniz. Elbette bir fotoğrafla yok sayılan, oy vermem, şunu yapmam denilen bir kişi durumuna düşünülürse insanın canı yanıyor. Ben çiftçi çocuğuyum, benden kibir doğmaz. Bu yakıştırmaları yapan arkadaşlardan sadece dün bir konuşmada yaptığım 'vız gelir tırıs gider' lafından ötürü özür diliyorum altını çizeyim"



