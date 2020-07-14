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WhatsApp çöktü mü? WhatsApp'a erişim sorunu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.07.2020 23:26 | Son Güncelleme

Mesajlaşma devi WhatsApp bağlantı sorunu ile gündeme geldi. Çok sayıda kullanıcı "WhatsApp çöktü mü?" sorusunun yanıtını arıyor. Konuyla ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı.

WhatsApp çöktü mü? WhatsApp'a erişim sorunu

WhatsApp uygulamasında milyonlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp uygulamasında giriş yapma ve paylaşım sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar WhatsApp’ta erişim sorunu olduğunu bildiriyor. Akşam saatlerinde başlayan erişim sorunu ilk olarak masa üstünde kullanılan WhatsApp Web’de yaşandı. Ardından mobilde de giriş ve paylaşım sorunları görüldü.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ, SORUN NEDİR?

WhatsApp uygulamasında akşam saatlerinde yaşanan erişim sorunuyla ilgili sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı. Kullanıcılar bağlantıyla ilgili sorunların olduğunu söylerken, konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

WHATSAPP ARIZA HARİTASI - 14 TEMMUZ 2020

Dünyaca popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ta Türkiye'de sorun yaşanıyor. İşte, WhatsApp arıza haritası...

WHATSAPP-COKTUMU

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