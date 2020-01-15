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  4. Son dakika: Wikipedia, 2 buçuk yılın ardından erişime açıldı (Wikipedia açıldı mı?)

Son dakika: Wikipedia, 2 buçuk yılın ardından erişime açıldı (Wikipedia açıldı mı?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 22:19 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İnternet ansiklopedisi Wikipedia, 2 buçuk yılın ardından saat 22.30'da erişime açıldı.

Son dakika: Wikipedia, 2 buçuk yılın ardından erişime açıldı (Wikipedia açıldı mı?)

Wikipedia, Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan makaleler nedeniyle 29 Nisan 2017'de erişime kapatılmıştı.

Erişim engelinin kaldırılmasına yönelik bireysel başvuruları 26 Aralık 2019 tarihinde görüşen Anayasa Mahkemesi, bu engelin "ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna" karar verdi.

Bu gelişmenin ardından Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda hüküm verdi.

BTK de yerel mahkemenin kararı sonrasında internet servis sağlayıcılarına durumu bildirdi ve Wikipedia'nın erişim engeli kaldırıldı.

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