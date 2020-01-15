Son dakika: Wikipedia'nın erişime açılacağı saat belli oldu! (Wikipedia açıldı mı?)

Bilgi Teknolojileri ve \u0130leti\u015fim Kurumu'ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada (BTK) "Wikipedia ile ilgili \u00e7al\u0131\u015fmalar tamamland\u0131. Eri\u015fime a\u00e7\u0131lmas\u0131 i\u00e7in operat\u00f6rlere gerekli bildirim yap\u0131ld\u0131" denildi.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130'Hep \u00fcnl\u00fc olmak istiyordu' Annesi isyan etti! Selfie \u00e7ekmek i\u00e7in...\u0130\u015fte Say\u0131sal Loto'da kazand\u0131ran say\u0131lar!\u015eans Topu \u00e7ekili\u015fi sonu\u00e7lar\u0131 belli oldu! \u0130\u015fte \u015fansl\u0131 say\u0131lar!
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