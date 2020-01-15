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  4. Son dakika: Wikipedia'nın erişime açılacağı saat belli oldu! (Wikipedia açıldı mı?)

Son dakika: Wikipedia'nın erişime açılacağı saat belli oldu! (Wikipedia açıldı mı?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 22:19 | Son Güncelleme

Wikipedia'nın Türkiye'de saat 22.30 sıralarında erişime açılacağı öğrenildi.

Son dakika: Wikipedia'nın erişime açılacağı saat belli oldu! (Wikipedia açıldı mı?)

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan yapılan açıklamada (BTK) "Wikipedia ile ilgili çalışmalar tamamlandı. Erişime açılması için operatörlere gerekli bildirim yapıldı" denildi.

Ayrıntılar geliyor...

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