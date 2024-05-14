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  4. Son dakika | Yağma, kundaklama, cinayet girişimleri... 3 ilde büyük operasyon: Metin Singer'in çetesi çökertildi!

Son dakika | Yağma, kundaklama, cinayet girişimleri... 3 ilde büyük operasyon: Metin Singer'in çetesi çökertildi!

14.05.2024 08:21
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Son dakika haberi: 3 ilde büyük bir operasyon gerçekleşti. Mahzen-44 operasyonunda elebaşılığını Metin Singer'in yaptığı suç örgütü çökertildi. Çetenin yağmadan kundaklamaya, kasten adam öldürmeye teşebbüsten araç kurşunlamaya birçok suça karıştıkları belirlendi.

Son dakika | Yağma, kundaklama, cinayet girişimleri... 3 ilde büyük operasyon: Metin Singer'in çetesi çökertildi!

Son dakika haberi: Mahzen-44 operasyonuyla Edirne merkezli 3 ilde düğmeye basıldı, organize suç örgütü üyesi 15 kişi yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya detayları duyurdu, görüntüleri paylaştı.

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ELEBAŞI METİN SİNGER DE YAKALANDI

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; İstanbul, Edirne ve Batman'da düzenlenen operasyonlarda elebaşılığını Metin Singer’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi.

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Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı.

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Şüphelilerin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürmeye teşebbüs, yağma, kundaklama, kasten yaralama, araç kurşunlama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 6136 sayılı kanuna muhalefet ile tehdit ve hakaret" suçlarına karıştığının tespit edildiğini anlatan Bakan Yerlikaya, "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

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Operasyonlarda, ruhsatsız tabancalar, 9 sahte pasaport ile çok sayıda delici ve kesici alet ele geçirildi.

HAKAN USLU ÇETESİ DE ÇÖKERTİLDİ

Bakan Yerlikaya daha sonra ise Mahzen-45 operasyonunu duyurdu. Tekirdağ merkezli 4 ilde jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-45” operasyonlarında, elebaşılığını Hakan Uslu’nun yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 6 şüpheli yakalandı.

6Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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çete operasyon
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