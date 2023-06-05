SON DAKİKA | Yağmur şiddetini artırıyor! AFAD'dan 'kırmızı' kodlu uyarı, Kastamonu İnebolu'daki o evler boşaltılıyor

Son dakika: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kastamonu'nun kuzeydoğusu ile Sinop için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunurken, AFAD da Kastamonu için kırmızı kodlu uyarı yayınladı.

ÇOK KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ OLACAK

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, Kastamonu'nun kuzeydoğusu ile Sinop'ta devam eden yağışlar, bugün öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli görülecek.

Vatandaşlardan yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenirken, bölgede tedbirler de artırıldı.

EVLER BOŞALTILIYOR

Kastamonu’nun İnebolu ilçe merkezinden geçen Söke Çayı’nda su seviyesinin yükselmesiyle çayın etrafında bulunan bodrum ve giriş kat ile birinci katta oturanların üst katlara çıkması ya da evlerini boşaltmaları istendi.

İlçede kriz masası ile tüm kurumlar teyakkuza geçirildi.

İki kez sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’da gece saatlerinden itibaren çay ve dereler tekrar taşma noktasına geldi.

Söke Çayı çevresinde bulunan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, devriye sayısını artırdı. Anonslarla ilçe sakinlerini tedbir almaları konusunda uyardı.

Giriş katlardaki ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar da kendi imkanlarıyla tahliye çalışması yaptı.

2021 yılında büyük sel felaketi yaşayan Bozkurt ilçesi ile Çatalzeytin ilçesinde şiddetli yağışla birlikte birçok evi ve iş yerini su basmıştı.

SİNOP'TA DA SAĞANAK HAYATI FELÇ ETTİ

Sinop'ta da iki gündür etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle Akliman mevkisinde evlerini su basan iki aile, Valilik tarafından geçici olarak kentteki bir misafirhaneye yerleştirildi.

SİNOP'TA İKİ İLÇEDE EĞİTİME ARA

Sinop Belediyesi ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma yaptı.

Sinop Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kent genelinde bugün de kuvvetli ve gök gürültülü yağışların devam edeceği belirtilerek, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi. Valilik açıklamasında 5 Haziran Pazartesi günü Ayancık ve Türkeli ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Ayancık-Türkeli yolunun 36'ncı kilometresinde heyelan meydana geldi. Karayolları ekipleri kapanan yolu tekrar trafiğe açmak için çalışma başlattı.

İki ilçe arasındaki ulaşım ise eski Akçekese yolundan sağlanıyor.

Sinop-Ayancık kara yolu üzerinde bazı noktalarda oluşan heyelanlara da karayolları ekipleri müdahale ederek, temizlik çalışması gerçekleştirdi.

SAMSUN'DA SEL CAN ALDI

Samsun'un Ladik ilçesini de sel vurdu. İlçede etkili olan sağanakta bazı dereler taştı, evlerin alt katlarını su bastı.

Tüfeçidere Mahalesi'nde de yağışın ardından oluşan taşkınlar, hayatı olumsuz etkiledi.

Selin yüksek kesimlerden önüne kattığı toprak, ilçe merkezini çamura buladı.

Sel nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Evlerin ve iş yerlerinin giriş katlarında su baskınları yaşandı.

İlçedeki sağanakta hayvanlar da sele kapılarak öldü.

Hayvanlarını köprüden geçirmek isterken dengesini kaybederek düşen Şükrü Köksal, taşkınla birlikte sürüklendi. Köylülerin çabaları sonucu sel sularının içerisinden çıkarılan Köksal hayatını kaybetti.

Büyükşehir Belediyesi, Kavak ve Ladik belediyesinden ekipler, iş makineleri ile mahalleye giderek bazı vatandaşları tedbiren evlerinden tahliye etti.

Belediye, 35 personel, 4 vidanjör, 2 kombine, 3 traktör ve biri paletli 2 kamyon ile bölgede temizlik ve vatandaşlar için yardım çalışması başlattı.

(AA-DHA-İHA)



