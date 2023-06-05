HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Yağmur şiddetini artırıyor! AFAD'dan 'kırmızı' kodlu uyarı, Kastamonu İnebolu'daki o evler boşaltılıyor

SON DAKİKA | Yağmur şiddetini artırıyor! AFAD'dan 'kırmızı' kodlu uyarı, Kastamonu İnebolu'daki o evler boşaltılıyor

05.06.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Meteoroloji'den Kastamonu ve Sinop için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi. İki ilçede okullar tatil edilirken, yağışların öğle saatlerine kadar çok kuvvetli ve şiddetli görüleceği belirtildi. Samsun'da da sel sularına kapılan 1 kişi hayatını kaybetti. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde ise sel riski nedeniyle giriş kat ile birinci katta oturanların üst katlara çıkması ya da evlerini boşaltmaları istendi.

SON DAKİKA | Yağmur şiddetini artırıyor! AFAD'dan 'kırmızı' kodlu uyarı, Kastamonu İnebolu'daki o evler boşaltılıyor

Son dakika: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kastamonu'nun kuzeydoğusu ile Sinop için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunurken, AFAD da Kastamonu için kırmızı kodlu uyarı yayınladı.

ÇOK KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ OLACAK

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, Kastamonu'nun kuzeydoğusu ile Sinop'ta devam eden yağışlar, bugün öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli görülecek.

Vatandaşlardan yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenirken, bölgede tedbirler de artırıldı.

1

EVLER BOŞALTILIYOR

Kastamonu’nun İnebolu ilçe merkezinden geçen Söke Çayı’nda su seviyesinin yükselmesiyle çayın etrafında bulunan bodrum ve giriş kat ile birinci katta oturanların üst katlara çıkması ya da evlerini boşaltmaları istendi.

İlçede kriz masası ile tüm kurumlar teyakkuza geçirildi.

İki kez sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’da gece saatlerinden itibaren çay ve dereler tekrar taşma noktasına geldi.

2

Söke Çayı çevresinde bulunan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, devriye sayısını artırdı. Anonslarla ilçe sakinlerini tedbir almaları konusunda uyardı.

Giriş katlardaki ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar da kendi imkanlarıyla tahliye çalışması yaptı.

2021 yılında büyük sel felaketi yaşayan Bozkurt ilçesi ile Çatalzeytin ilçesinde şiddetli yağışla birlikte birçok evi ve iş yerini su basmıştı.

SİNOP'TA DA SAĞANAK HAYATI FELÇ ETTİ

Sinop'ta da iki gündür etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle Akliman mevkisinde evlerini su basan iki aile, Valilik tarafından geçici olarak kentteki bir misafirhaneye yerleştirildi.

3

SİNOP'TA İKİ İLÇEDE EĞİTİME ARA

Sinop Belediyesi ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma yaptı.

Sinop Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kent genelinde bugün de kuvvetli ve gök gürültülü yağışların devam edeceği belirtilerek, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi. Valilik açıklamasında 5 Haziran Pazartesi günü Ayancık ve Türkeli ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Ayancık-Türkeli yolunun 36'ncı kilometresinde heyelan meydana geldi. Karayolları ekipleri kapanan yolu tekrar trafiğe açmak için çalışma başlattı.

İki ilçe arasındaki ulaşım ise eski Akçekese yolundan sağlanıyor.

Sinop-Ayancık kara yolu üzerinde bazı noktalarda oluşan heyelanlara da karayolları ekipleri müdahale ederek, temizlik çalışması gerçekleştirdi.

SAMSUN'DA SEL CAN ALDI

Samsun'un Ladik ilçesini de sel vurdu. İlçede etkili olan sağanakta bazı dereler taştı, evlerin alt katlarını su bastı.

6

Tüfeçidere Mahalesi'nde de yağışın ardından oluşan taşkınlar, hayatı olumsuz etkiledi.

Selin yüksek kesimlerden önüne kattığı toprak, ilçe merkezini çamura buladı.

Sel nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Evlerin ve iş yerlerinin giriş katlarında su baskınları yaşandı.

İlçedeki sağanakta hayvanlar da sele kapılarak öldü.

Hayvanlarını köprüden geçirmek isterken dengesini kaybederek düşen Şükrü Köksal, taşkınla birlikte sürüklendi. Köylülerin çabaları sonucu sel sularının içerisinden çıkarılan Köksal hayatını kaybetti.

SAMSUN

Büyükşehir Belediyesi, Kavak ve Ladik belediyesinden ekipler, iş makineleri ile mahalleye giderek bazı vatandaşları tedbiren evlerinden tahliye etti.

Belediye, 35 personel, 4 vidanjör, 2 kombine, 3 traktör ve biri paletli 2 kamyon ile bölgede temizlik ve vatandaşlar için yardım çalışması başlattı.

Meteoroloji'den 13 il için kritik uyarı! Haftanın ilk gününde... Meteoroloji'den 13 il için kritik uyarı! Haftanın ilk gününde...

(AA-DHA-İHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar bekleniyor6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar bekleniyor
Sinan Oğan'dan 'Mehmet Şimşek' paylaşımı!Sinan Oğan'dan 'Mehmet Şimşek' paylaşımı!
Erdoğan 'Nerede mangolar?' diye sorunca...Erdoğan 'Nerede mangolar?' diye sorunca...
Anahtar Kelimeler:
sel yağmur Kastamonu Samsun Sinop

En Çok Okunan Haberler

Resmen açıklandı! Jorge Jesus'tan beklenmedik karar

Resmen açıklandı! Jorge Jesus'tan beklenmedik karar

Toroğlu'ndan F.Bahçe için olay sözler! "Çok enteresan..."

Toroğlu'ndan F.Bahçe için olay sözler! "Çok enteresan..."

Sinan Oğan'dan 'Mehmet Şimşek' paylaşımı!

Sinan Oğan'dan 'Mehmet Şimşek' paylaşımı!

Washington DC'deki patlama sesinin kaynağı ortaya çıktı!

Washington DC'deki patlama sesinin kaynağı ortaya çıktı!

İsveç'te PKK/YPG destekçilerinden yeni provokasyon!

İsveç'te PKK/YPG destekçilerinden yeni provokasyon!

ABD ile Çin gerilimi: Savaşın eşiğine gelindi

ABD ile Çin gerilimi: Savaşın eşiğine gelindi

İlginizi Çekebilir

Cinsiyetini beğenmedi! Partiyi birbirine kattı

Cinsiyetini beğenmedi! Partiyi birbirine kattı

Ev sahibi “Evimde fuhuş yapıyorsunuz” diyerek saldırdı

Ev sahibi “Evimde fuhuş yapıyorsunuz” diyerek saldırdı

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

Öğrencilerine cinsel ilişki oyuncağı satan dükkanların adresini verdi

Öğrencilerine cinsel ilişki oyuncağı satan dükkanların adresini verdi

Tarzınızı yansıtacak sezonun en trend ayakkabıları indirimde

Tarzınızı yansıtacak sezonun en trend ayakkabıları indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.