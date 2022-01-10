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  4. Son dakika: Yalova'da akılalmaz olay! Okul servisinde fuhuş yaptılar... Aralarında kamu görevlileri de var

Son dakika: Yalova'da akılalmaz olay! Okul servisinde fuhuş yaptılar... Aralarında kamu görevlileri de var

10.01.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Yalova'da geniş çaplı fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyon sonrası ortaya çıkan detaylar mide bulandırdı. Operasyon sonucunda 10 yabancı uyruklu kadın ve 14 erkek gözaltına alında. Gözaltına alınanların 4'ünün kamu görevlisi olduğu belirtildi. Öte yandan çetenin okul servis araçlarını fuhuş için kullandığı ortaya çıktı.

Son dakika: Yalova'da akılalmaz olay! Okul servisinde fuhuş yaptılar... Aralarında kamu görevlileri de var

Son dakika haberi...Yalova'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 10'u yabancı uyruklu kadın olmak üzere toplam 24 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhuş yapıldığı iddiasıyla Çiftlikköy ilçesindeki bazı eğlence merkezlerine operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 10'u yabancı uyruklu kadın ile fuhuşa yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen 14 erkek yakalanıp, gözaltına alındı. 14 şüpheli, 'fuhuş yaptırmak' ve 'fuhuşa aracılık etmek' suçlamasıyla adliye çıkarılırken, yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere göç idaresi müdürlüğünü gönderildi.

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OKUL SERVİS ARAÇLARINDA DA FUHUŞ YAPTIRMIŞLAR

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak-Kayıp Şahıslar Büro Amirliğince 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, Yalova’nın Çiftlikköy ilçesi ile Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 21 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 14 erkek şüpheliden 4’ünün kamu görevlisi olduğu öğrenildi. Özbekistan ve Kırgızistan uyruklu 10 kadının, gazinolarda çalıştırıldığı ve fuhuş amaçlı istenen adreslere yönlendirildiği, ticari ve okul servis araçlarının da fuhuş amaçlı kullanıldığı bildirildi. A.M. (19) isimli Kırgızistan uyruklu kadının ise kürtaj yaptırıldıktan sonra çalışmaya zorlandığı tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 6 adet tabanca fişeği, 1 adet yarı otomatik av tüfeği, 7 adet 12 kalibre av tüfeği kartuşu, içeriğinde suç unsuru olduğu tespit edilen çok sayıda doküman, 5 adet başka firmalara ait pos cihazı ile suçtan elde edilen 25 bin 300 TL, 300 dolar, 100 eURO ile 15 adet cep telefonuna el konuldu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yalova fuhuş
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