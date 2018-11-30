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Yalova'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2018 05:42 | Son Güncelleme

Marmara'da sabah saat 05.36 sıralarında deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 05.36'da merkez üssü Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Deprem, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

Yalova'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

Yalova Çınarcık merkezli meydana gelen depremi Kandilli 4,3, AFAD 4,1, Avrupa Sismoloji Birliği 4,0 olarak açıkladı.

Yaklaşık 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenenen depremin Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da da hissedildiği öğrenildi.

İLK AÇIKLAMA: YIKICI BİR DEPREM DEĞİL

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Okan Tüysüz, depremin ardından NTV yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Hem deniz içerisinde hem de karadaki Kuzey Anadolu fayının güney koluyla bağlantılı ya da paralel fayların varlığının bilindiğini belirten Tüysüz, “Bu deprem yıkıcı değil ama yüzeye yakın olması nedeniyle geniş alanda hissedilmesi normaldir. Şu an için telaş edilecek bir durum söz konusu değil ama izlemek gerekiyor” dedi.

YALOVA

BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİNİ ETKİLER Mİ?

Tüysüz, yaşanan sarsıntının beklenen İstanbul depremi açısından ne anlama geldiğini ve daha büyük bir deprem beklentisi olup olmadığıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

“İstanbul için beklediğimiz fay, şu anda olan depremin oldukça kuzeyinde. Beklenen büyük İstanbul depremini yaratacak fay üzerinde etki yaratacak bir faydan bahsetmiyoruz. Ama önemli olan depreme hazırlıklı olmak. Maalesef ne toplum ne ülke olarak hazırlıklarımızın tamam olmadığı en yetkili ağızlar tarafından ifade edilmekte. Deprem herhangi bir zamanda herhangi bir anda olabilir. Marmara Denizi ve Bingöl’de deprem beklentisi vardır ve zamanı sürpriz olmaz.”

Tüysüz Yalova Çınarcık’taki sarsıntının Bursa ve ilçeleri, Tekirdağ civarı ve bir miktar da İznik’te hissedilmiş olabileceğini sözlerine ekledi.

SON DEPREMLER

sondepremler


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Yalova'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

Okuyucu Yorumları 12 yorum
Allah Korusun Hepimizi. Deprem çok acı bir yıkım.
Uykumdan uyandım sallantıya.
hissettim
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