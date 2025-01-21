Son dakika | Yangın faciasında hesap vakti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kartalkaya'da sorumlular için gereken adımlar atılacak

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara 8. Olağan İl Kongresi’nde konuştu. Erdoğan yangın faciası dolayısıyla planlanandan kısa bir konuşma gerçekleştirdi, yangının sorumlularından hesap sorulacağı yönünde mesaj verdi. Kongrede eski İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu AK Parti'ye katıldı, rozetini Erdoğan taktı.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Erdoğan yangın faciasıyla ilgili sosyal medya paylaşımında şunları kaydetmişti:
"Bolu Kartalkaya’da bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Bizim de ilk andan beri ilgili kurumlarımız vasıtasıyla yakından takip ettiğimiz ve soruşturmaların derhâl başlatıldığı bu elim hadiseden etkilenen tüm kardeşlerime ve Bolu’muza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
Haftalardır Ankara kulislerini hareketlendiren isimlerden Kürşad Zorlu resmen AK Parti'ye katıldı. İYİ Parti Sözcüsü olduğu dönemde yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Zorlu'ya AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
AK Parti rozetiyle gerçekleştirdiği ilk konuşmada Zorlu şunları kaydetti:
"Ülkemiz çoklu tehditler, tarihi sınamalar, coğrafi tehditlerle karşı karşıya. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır anlayışıyla Cumhuriyetimizin ikinci asrına adım attığımız bu tarihi dönemeçte cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemize hizmet yolunda bu inanç ve heyecanla aranızda yer alıyorum."
Saat 15.15 civarında açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangında 66 kişinin yaşamını yitirdiğini, 51 kişinin ise yaralandığını bildirdi.
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