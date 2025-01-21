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  4. Son dakika | Yangın faciasında hesap vakti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kartalkaya'da sorumlular için gereken adımlar atılacak

Son dakika | Yangın faciasında hesap vakti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kartalkaya'da sorumlular için gereken adımlar atılacak

21.01.2025 15:06
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili yeni bir mesaj geldi. Erdoğan, "Sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır, atılmaktadır" dedi. Öte yandan kongrede AK Parti'ye katılan Kürşad Zorlu'ya rozetini Erdoğan taktı.

Son dakika | Yangın faciasında hesap vakti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kartalkaya'da sorumlular için gereken adımlar atılacak

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara 8. Olağan İl Kongresi’nde konuştu. Erdoğan yangın faciası dolayısıyla planlanandan kısa bir konuşma gerçekleştirdi, yangının sorumlularından hesap sorulacağı yönünde mesaj verdi. Kongrede eski İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu AK Parti'ye katıldı, rozetini Erdoğan taktı.

KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ'NDEK YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

  • Maalesef bu sabah çok acı bir haber aldık. Oteldeki yangında yaralanan ve hayatını kaybeden kardeşlerimiz oldu. Sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır, atılmaktadır.

"KAZANDIRDIĞIMIZ ESER VE HİZMETLER BORCUMUZU ÖDEMEYE YETMEZ"

  • Milletimize yalnızca şükran değil, aynı zamanda can borcumuz da var. Bugüne kadar kazandırdığımız eser ve hizmetler bu borcu ödemeye yetmez. Bunun için ter döküp uykusuz kalacağız, yorulacağız ama inşallah milletimizin hiçbir ferdinin yüzünü yere eğdirmeyecek, yüreğini daraltmayacağız.

İLK AÇIKLAMAYI SOSYAL MEDYADAN YAPMIŞTI

Erdoğan yangın faciasıyla ilgili sosyal medya paylaşımında şunları kaydetmişti:

"Bolu Kartalkaya’da bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Bizim de ilk andan beri ilgili kurumlarımız vasıtasıyla yakından takip ettiğimiz ve soruşturmaların derhâl başlatıldığı bu elim hadiseden etkilenen tüm kardeşlerime ve Bolu’muza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

KÜRŞAD ZORLU ARTIK AK PARTİLİ

Haftalardır Ankara kulislerini hareketlendiren isimlerden Kürşad Zorlu resmen AK Parti'ye katıldı. İYİ Parti Sözcüsü olduğu dönemde yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Zorlu'ya AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

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"CUMHURBAŞKANIMIZIN ÖNDERLİĞİNDE HEYECANLA ARANIZDA YER ALIYORUM"

AK Parti rozetiyle gerçekleştirdiği ilk konuşmada Zorlu şunları kaydetti:

"Ülkemiz çoklu tehditler, tarihi sınamalar, coğrafi tehditlerle karşı karşıya. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır anlayışıyla Cumhuriyetimizin ikinci asrına adım attığımız bu tarihi dönemeçte cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemize hizmet yolunda bu inanç ve heyecanla aranızda yer alıyorum."

YANGINDA BİLANÇO AĞIRLAŞTI

Saat 15.15 civarında açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangında 66 kişinin yaşamını yitirdiğini, 51 kişinin ise yaralandığını bildirdi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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