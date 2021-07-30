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Son Dakika: Yangınlardaki yaralılarla ilgili Bakan Koca'dan yeni açıklama

30.07.2021 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Manavgat ve Marmaris'te devam eden yangınlarda yaralanan vatandaşlarla ilgili son bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı.

Son Dakika: Yangınlardaki yaralılarla ilgili Bakan Koca'dan yeni açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Manavgat’taki orman yangınında üç can kaybımız var. İkisi kırıklarından dolayı ameliyat edilen 16 kişinin tedavileri sürüyor. 292 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Kısmi tahliye gereği, Devlet Hastanemizdeki 10 yoğum bakım hastası diğer hastanelere nakledildi. Marmaris ve Bodrum’daki orman yangınlarında bir kişi hayatını kaybetti. Yangınlardan etkilenen, üçü yabancı uyruklu 64 kişiden 60’ı tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Tedavisi devam eden dört kişinin genel durumu iyi. Ekiplerimizle yangın bölgelerinde görevdeyiz." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum Marmaris Fahrettin Koca
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