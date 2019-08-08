Son dakika: Yargıtay'dan Adem Huduti kararı!

Yarg\u0131tay 16. Ceza Dairesi, Malatya'daki FET\u00d6 darbe giri\u015fimi davas\u0131nda, 14 san\u0131\u011fa verilen a\u011f\u0131rla\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015f m\u00fcebbet ile iki san\u0131k hakk\u0131ndaki m\u00fcebbet hapis cezalar\u0131n\u0131 onad\u0131.\nPARTNER T\u00fcm yery\u00fcz\u00fc uyand\u0131, siz hala uyuyor musunuz? \u0130\u015fte sebepleri\u00dcnl\u00fc profes\u00f6rden \u0130stanbul depremi a\u00e7\u0131klamas\u0131! ' B\u00fct\u00fcn yan\u0131lg\u0131lar\u0131n sebebi...'ABD sava\u015f gemisi \u0130stanbul Bo\u011faz\u0131'ndan ge\u00e7ti
Okuyucu Yorumları 0 yorum