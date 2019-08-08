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Son dakika: Yargıtay'dan Adem Huduti kararı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 19:27 | Son Güncelleme

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Malatya'daki FETÖ darbe girişimi davasında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'ye verilen 15 yıl hapis cezasını onadı.

Son dakika: Yargıtay'dan Adem Huduti kararı!

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Malatya'daki FETÖ darbe girişimi davasında, 14 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ile iki sanık hakkındaki müebbet hapis cezalarını onadı.

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adem huduti Yargıtay FETÖ

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