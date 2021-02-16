HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Yargıtay’dan çok önemli maske hamlesi! Ceza kararı kaldırıldı

Son Dakika: Yargıtay’dan çok önemli maske hamlesi! Ceza kararı kaldırıldı

16.02.2021 14:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Son Dakika: Yargıtay’dan çok önemli maske hamlesi! Ceza kararı kaldırıldı

Son dakika haberine göre 19. Ceza Dairesi, yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirlerine aykırı davranarak maske takmayanlara ‘Kabahatler Kanunu’ uyarınca ceza verilmesine ilişkin 14 Aralık 2020 tarihli kararını kaldırdı.

Yargıtay 19. Ceza Dairesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirlerine aykırı davrananlara Kabahatler Kanunu uyarınca ceza verilmesine ilişkin 14 Aralık 2020 tarihli kararını kaldırdı. Daire, salgınla mücadele kapsamındaki idari yaptırımların Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Yargıtay 19. Ceza Dairesinin, "maske takmayanlara Kabahatler Kanunu uyarınca ceza verilmesi"ne ilişkin 14 Aralık 2020 tarihli kararına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 12 Ocak 2021'de itiraz etti.

İtirazda, somut uyuşmazlıkta Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesinin uygulanacağı belirtilerek, daire kararının kaldırılması istendi.

İtirazı kabul eden Yargıtay 19. Ceza Dairesi, 14 Aralık 2020'de verdiği kararını kaldırdı.

Uyuşmazlığın Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca değerlendirilmesi gerektiğine hükmeden Daire, benzer dosyalarda verdiği aynı yöndeki diğer kararlarını da kaldırdı.

Yargıtay 19. Ceza Dairesinin bu kararıyla maske takmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanmasının önünü açıldı.

NE OLMUŞTU?

Bolu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takmayan bir kişi, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine aykırı davrandığı gerekçesiyle idari para cezasına çarptırılmış, itiraz üzerine ceza sulh ceza mahkemesince iptal edilmişti.

Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma istemi üzerine dosya Yargıtay 19. Ceza Dairesine gelmişti.

Bakanlığın başvurusunu kabul eden Daire, sulh ceza mahkemesi kararını 14 Aralık 2020'de bozmuştu.

Kararda, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nda "maske takma tedbiri veya yükümlülüğü"nün bulunmadığına işaret edilmişti. Bu eylem nedeniyle Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince yaptırım uygulanamayacağı sonucuna varılan kararda, maske takmayanlara Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi kapsamında "emre aykırı davranış" nedeniyle para cezası uygulanabileceğine karar verilmişti.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?' 'Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?'
Şafak vakti operasyon düzenledi! Böyle yakalandılarŞafak vakti operasyon düzenledi! Böyle yakalandılar
49 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 49?49 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 49?

En Çok Okunan Haberler

Konya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Restoran ve kafelere süre sınırı gündemde

Restoran ve kafelere süre sınırı gündemde

Bakan Koca illere göre vaka artış oranlarını açıkladı

Bakan Koca illere göre vaka artış oranlarını açıkladı

Bakan Akar ve Soylu'dan partilere 'Gara' ziyareti

Bakan Akar ve Soylu'dan partilere 'Gara' ziyareti

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Diğer Haberler

Son Dakika: 8-14 Şubat tarihleri arasında en çok vaka görülen 5 il! Artışın en büyük sebebi belli oldu

Son bir haftada en çok vaka görülen 5 il! Artışın en büyük sebebi belli oldu

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Hatay’da yakalandı

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Hatay’da yakalandı

Ankara'da haraç çetesine operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı

Şafak vakti operasyon düzenledi! Böyle yakalandılar

Şile'de ahırın çatısı çöktü! Çok sayıda hayvan kurtarılmaya çalışılıyor

Ahırın çatısı çöktü! Çok sayıda hayvan kurtarılmaya çalışılıyor

Son Dakika: TEM otoyolunda trafik durdu, kilometrelerce kuyruk oluştu

Kilometrelerce kuyruk oluştu

Canlı yayında, kaçak ürün tanıtırken yakalandı: Polis geldi, yayını kesin

Canlı yayında yakalandı: Polis geldi, yayını kesin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.