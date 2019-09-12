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Son dakika: Yargıtay firari eski hakim Nalan Can'ı tutukladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 18:45 | Son Güncelleme

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Denizli'de yakalanan, yaklaşık 3 yıldır firar olan eski hakim Nalan Can'ı "terör örgütüne üye olma" suçundan tutukladı.

Son dakika: Yargıtay firari eski hakim Nalan Can'ı tutukladı

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesinde görülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurmasıyla ilgili binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 54 eski hakim ve savcının yargılandığı davanın firari sanıklarından Nalan Can, Denizli'de yakalandı.

Yaklaşık 3 yıldır aranan Can, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla davaya bakan Yargıtay 16. Ceza Dairesinde hakim karşına çıktı.

Mahkeme heyeti, Can'ın terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanmasını kararlaştırdı. (AA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yaaa bırrak nalanı filan göz boyema bunların hepsi...siyasi ayak nerede?
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