Son dakika: Yargıtay firari eski hakim Nalan Can'ı tutukladı

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesinde görülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurmasıyla ilgili binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 54 eski hakim ve savcının yargılandığı davanın firari sanıklarından Nalan Can, Denizli'de yakalandı.
Yaklaşık 3 yıldır aranan Can, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla davaya bakan Yargıtay 16. Ceza Dairesinde hakim karşına çıktı.
Mahkeme heyeti, Can'ın terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanmasını kararlaştırdı. (AA)
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