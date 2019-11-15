Son dakika: Yargıtay Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılması davasında cezaları onadı

Yarg\u0131tay, Orgeneral Kamil Ba\u015fo\u011flu'nun ka\u00e7\u0131r\u0131lmas\u0131 davas\u0131nda eski kurmay albay Muhsin Kutsi Bar\u0131\u015f ve Adem Parlak'a verilen 9'ar y\u0131l hapis cezas\u0131n\u0131 onad\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan...PARTNER Aldat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 okudu\u011fu kitaptan anlad\u0131!Y\u0131k\u0131lan evin molozlar\u0131 alt\u0131nda kal\u0131p, \u00f6ld\u00fc\u201cDenizlerimizin gelece\u011fini temiz enerji kurtaracak\u201d
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