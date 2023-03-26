Son dakika | Yarışa bir isim daha adını yazdırdı! ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan 100 bin imzayı topladı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı seçimlerine imza toplayarak katılma sürecinde Sinan Oğan da 100 bin rakamına ulaştı. Oğan böylece Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin ardından oy pusulasına adını yazdırma hakkını kazanan 4. isim oldu.

1 GÜN KALA 100 BİNİ TAMAMLADI

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza toplama süreci yarın saat 20.00'de sona eriyor. ATA İttifakı'nın ortak adayı Sinan Oğan, bugün saat 16.30 sularında YSK'nın verilerine göre 100 bin imzaya ulaştı.

YSK'dan gelen açıklamada Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurularının kabul edildiği bildirilmişti. İmza toplama yarışında birinci çıkan isim ise Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce olmuştu.

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Oğan, 100 bininci imzadan kısa süre sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Türk milletinin aziz evlatları, bütün zorluklara rağmen 120.000 imza hedefine ulaşacağız inşallah. Bu adaletsiz düzende sakın ola 100.000’e ulaştık, artık imza atmamıza gerek yok demeyin zira bu zaferimizi elimizden almak için her şeyi yapacaklar. Yok imzalar mükerrer diyecekler, yok kenarı ıslanmış diyecekler yok bilmem ne diyecekler… O sebeple 120 bin sayısına ulaşana kadar devam edeceğiz."

