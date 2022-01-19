Son dakika… Yarıyıl tatili alarmı! Uzmanlar uyardı: Risk çok büyük…

Son dakika koronavirüs haberi… Türkiye’de baskın hâle gelen Omicron vakalarının yüzde 80’i batı illerinde. Cuma günü başlayacak sömestir tatili nedeniyle Omicron’un Anadolu’ya taşınacağı belirtiliyor.

Türkiye’de baskın varyant hâline gelen Omicron vakalarının yüzde 80’e yakını şu anda batı illerinde görülürken, hafta sonu başlayacak yarıyıl tatili nedeniyle artacak hareketliliğin, virüsün Anadolu illerine de taşınmasına neden olacak. Üniversitelerin yanı sıra, lise ve ilköğretim okullarındaki sömestir tatili dönemi koronavirüs vakalarının artmasını gündeme getirecek. Uzmanlara göre, önümüzdeki 10 gün içinde yaşanacak hareketlilik, henüz Anadolu illerinde düşük olan vaka sayılarını hızla arttıracak.

Uçak yolculuğu hariç, diğer toplu taşıma araçlarında PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasının da vakaların artmasında etkili olacağı kaydediliyor. Sağlık Bakanlığındaki toplantılarda Omicron nedeniyle vaka sayılarının oldukça artacağı, Şubat ortasından itibaren düşüş beklendiği, asıl hedefin üçüncü doz aşı oranlarının artırılması olması gerektiğine dikkat çekildi. 3’üncü doz aşı oranı yüksek olan ülkelerde, vaka sayılarının yükselmesinden sonra düşüşün hızlı olduğu örneği veriliyor.

VAKA SAYISI 70 BİN SINIRINDA

18 Ocak 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri dün akşam açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 418 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 69 bin 658 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 77 bin 612 oldu.

"İMKÂNI OLANLAR LÜTFEN AŞILARINI ERTELEMESİN"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Birçok bölgede, kış şartları sebebiyle sağlık kurumlarına ulaşma imkânı olmayan vatandaşlarımız ekiplerimizi davet ediyor ve köylerine, kapılarına kadar giderek aşılarını yapıyoruz. Sağlık kurumlarına kolayca ulaşma ve aşı yaptırma imkânı olanlar lütfen aşılarını ertelemesin." ifadelerini kullandı.

AŞILAMA ORANLARI

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,07, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,30 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 139 milyon 865 bin 637 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.



