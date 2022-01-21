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  4. Son dakika: Yarıyıl tatili uzayacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer'den karne töreninde net açıklama

Son dakika: Yarıyıl tatili uzayacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer'den karne töreninde net açıklama

21.01.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milyonlarca öğrenci bugün karne heyecanı yaşıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, karne töreni öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Öğretmenlere büyük fedakarlıkları için teşekkür eden Bakan Özer, yarıyıl tatilinin uzayıp uzamayacağı hakkında da net konuştu.

Son dakika: Yarıyıl tatilinin uzatılacağı iddialarıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mamut Özer'den yeni açıklama geldi. Karne töreninde yaptığı açıklamada ikinci döneme 7 Şubat'ta yüz yüze olarak başlayacaklarının altını çizen Özer "Yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değil." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Özer yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Öğretmenlerin aşılanma oranları, diğer meslek gruplarına göre çok yüksek. Ben öğretmenlerimize bu süreçte maskeyle ders anlatma fedakarlıklarından dolayı, titizliklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Salgınla mücadelede topluma örnek oldular.

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Sağlık Bakanımıza da çok teşekkür ederiz. İki haftalık tatil boyunca ricamız olmuştu öğretmenlerimiz öğrencilere ödev vermedi. 18 milyon öğrencimiz iki haftalık tatilde en az bir kitap okuyacak. Onlardan sadece onu istedim. Kitap okuma oranı yükseltmemiz lazım. Tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum.

SON DAKİKA: YARIYIL TATİLİ UZAYACAK İDDİALARI İÇİN NET AÇIKLAMA!

Elektronik takip sistemi oluşturduk. Verilere bakarak konuşuyoruz. Yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değil. Kararlılıkla ikinci döneme planladığımız şekilde 7 Şubat'ta yüz yüze eğitimle başlayacağız."

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Karne Milli Eğitim Bakanı
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