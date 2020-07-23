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Son dakika! YAŞ kararları belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2020 15:30 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre YAŞ kararları belli oldu. Buna göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesi aynı kaldı. 17 general ve amiral üst rütbeye yükseldi.

Son dakika! YAŞ kararları belli oldu

Kritik YAŞ sonrası kararlar belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı YAŞ kararına göre TSK'nın komuta kademesi aynı kaldı.

Alınan kararlar şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi aynı kaldı.

17 general ve amiral üst rütbeye yükseldi.

YAŞ kararları kapsamında 35 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 294 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı.

YAŞ kararlarına göre, 30 general/amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. 226 olan general/amiral sayısı 30 Ağustos itibarıyla 247 olacak.

YAŞ kararlarıyla Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe terfi etti.

Ayrıntılar gelecek...

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