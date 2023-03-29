SON DAKİKA | 'Yasa dışı bahis' operasyonu! 16 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen 'yasa dışı bahis' operasyonunda önemli bir gelişme yaşandı. utbol ve diğer spor müsabakaları üzerinde yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheli yakalandı.
Son dakika haberi:Futbol ve diğer spor müsabakaları üzerinde yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheli İstanbul ve Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonla yakalandı. (İHA)
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