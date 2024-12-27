Son dakika... Yasa dışı bahis soruşturmasında Sadettin Saran'ın ifadesi alındı

Saran Holding’e ait yayıncı kuruluş tarafından La Liga ve Serie A maçlarında görülen yasa dışı bahis reklamlar gündem olmuş ve konu uzun süre tartışılmıştı. Tartışma yaratan olayla ilgili olarak Saran Holding tarafından bir açıklama yapılmış ve açıklamada yayındaki reklamların kontrolünün kendilerinde olmadığı belirtilmişti.

SADETTİN SARAN İFADEYE ÇAĞRILDI

Gelen son dakika bilgisine göre iş insanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı.

İFADESİNİN ARDINDAN ADLİYEDEN AYRILDI

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne polis nezaretinde gelen Saran, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'na ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

Saran Holding tarafından reklamlarla ilgili olarak şu açıklama yapılmıştı:



"X sosyal medya platformunda paylaşılan, grubumuz ve bünyemizdeki S Sport kanalını hedef alan ve yurt dışındaki futbol maçlarında yayınlanan yasa dışı bahis reklamları ile ilgili iddialar hakkında kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Yayıncısı olduğumuz La Liga (İspanya Futbol Ligi) ve Serie A (İtalya Futbol Ligi) maçlarından görüntüler paylaşılarak saha kenarına sanal teknoloji ile yerleştirilen yasa dışı bahis reklamlarının, “istenilirse” tarafımızca karartılabileceği yönünde hiçbir aslı olmayan bir iddiada bulunulmuştur.

İtalya ve İspanya Ligleri’ndeki maçların saha içindeki tüm reklam satış hakkı (fiziken statta kullanılan ve sanal reklamlar) Serie A’ya ve La Liga'ya aittir. Bu reklamların yerleşimi, süresi ve içeriği tamamen bu kurumların uhdesindedir ve gelirleri de ilgili liglere aittir. Yabancı liglerin canlı yayın sinyalleri, Türkiye’deki yayıncı kuruluşlara, bölgesel olarak aynı reklamları içerecek şekilde yurtdışından iletilmektedir. Türkiye'nin dahil olduğu bölge, Serie A ve La Liga yayınlarında 54 ülkeden oluşmaktadır.

3 . Bu liglerden Türkiye’ye özel bir sinyal göndermeleri yönündeki talebimiz reddedilmiştir. Türkiye dışındaki ülkelerde bu şirketler yasadışı kabul edilmemekte, bu konu ülkemizde spor yayıncılığı yapan tüm medya kuruluşlarının ortak sorunu olarak gündemdeki yerini korumaktadır.

Sanal veya fiziki reklamlara canlı yayında müdahale etmek, spor yayın hakları sözleşmelerinde yer alan “yayının olduğu gibi aktarılması” yükümlülüğüne aykırılık teşkil etmektedir ve hukuken mümkün değildir. Bu duruma en somut örneklerden biri olarak, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarında, Formula 1 yarış yayınlarında saha içinde ve sponsorluklarda yer alan alkol firması reklamlarının yıllardır ülkemizde yasak olmasına rağmen yayınlanmaya devam edişi gösterilebilir. Söz konusu durum, Saran Grubu tarafından daha önce defalarca Radyo Televizyon Üst Kurulu’na, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’na ve Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne izah edilmiş, bu sorunun çözümü için her zaman iş birliğine hazır olduğumuz ifade edilmiştir.

Hatırlatmak isteriz ki Saran Grubu iştiraklerinden Tuttur, hâlihazırda Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’ndan aldığı ruhsat ile spor bahsi alanında faaliyet gösteren 6 yasal sanal bahis bayisinden biridir.

Sonuç olarak, yukarıdaki geniş ve detaylı açıklamalarımızdan anlaşılacağı üzere illegal bahisten en fazla zarar gören kurumların başında Saran Group gelmektedir. Tartışmalara konu olan yayın sinyaline müdahale etmenin yayın sözleşmelerine aykırı olduğunun altını bir kere daha çizmek isteriz.

Bu kadar geniş kapsamlı, çok taraflı ve yıllardır sektörün sorunu olan bir konuda, sosyal medyada etkileşim uğruna tamamen grubumuzu karalamaya yönelik paylaşımlar yapılmasını en basit tabiriyle sorumsuzluk olarak nitelendiriyoruz. Hukuki haklarımızı saklı tutarak, toplumun doğru bilgilendirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğimizi belirtiriz."