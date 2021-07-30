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Son Dakika! Yekta Saraç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu

30.07.2021 03:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görev süresi dolan Yükseköğretim Kurulu Başkanı(YÖK) Mehmet Ali Yekta Saraç’ın Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atanmasına ilişkin karar Resmi Gazetede yayımlandı.

Son Dakika! Yekta Saraç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12’nci ve 13’üncü maddeleri gereği görev süresi dolan YÖK Başkanı Mehmet Ali Yekta Saraç Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına getirildi.

YEKTA SARAÇ KİMDİR?

Yekta Saraç, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olmuştur. Aynı yıl aynı bölümün Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı'na araştırma görevlisi olarak atanmıştır. 1987'de yüksek lisans programından mezun olmuştur.

Yekta Saraç 1991'de doktor unvanını almış, 1992'de yardımcı doçentlik kadrosuna atanmıştır. 1994'de doçent ünvanını almıştır. 1995 yılında doçentlik kadrosuna atanmıştır. 2000 yılında profesör olmuştur. Biri ileri diğeri orta seviyede olmak üzere iki yabancı dil bilmektedir.

2005'te Bakanlar Kurulu kontenjanından YÖK üyeliğine seçilmiş ve dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından bu seçim onaylanmıştır. 19 Ekim 2009'da yine Bakanlar Kurulu kontenjanından YÖK üyeliğine seçilmiştir ve bu seçimi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül onaylamış ayrıca 13 Mart 2008 tarihinde YÖK Yürütme Kurulu üyesi olmuştur ve 21 Ocak 2010 tarihinden itibaren YÖK Başkanvekili olarak görevini sürdürmüştür.

Ekim 2013'te 3. defa YÖK üyeliğine Bakanlar Kurulu kontenjanından seçilmiştir. 6 Kasım 2014 tarihinde Gökhan Çetinsaya'nın Başbakanlık Başmüşavirliği'ne atanmasının ardından 11 Kasım 2014 tarihinde YÖK başkanlığına getirilmiştir. 30 Temmuz 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı danışmanı
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