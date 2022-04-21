Son dakika: Yemekhanedeki "Şortlu ve kısa pantolonlu girmek yasaktır" yazısı tepki çekmişti! Bakın neden yapmış

Son dakika haberi: Karadeniz Teknik Üniversitesi kampüsündeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait erkek öğrenci yurdunda, kız öğrencilerin de yemek yediği yemekhanede uygulanan 'şort' ve 'kısa pantolon' yasağı büyük tepki çekmişti. Gündeme oturan olay sonrası soruşturma başlatılırken, ismi açıklanmayan bir görevli, kadın personelin, erkek öğrencilerin giyimi üzerine şikayeti sonrası yazıyı astığın belirtti. İşte çok konuşulan olayın detayları...

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ana kampüsündeki KYK'ya ait E Blok'taki erkek öğrenci yurdunda, kız öğrencilerin de akşam yemeklerini karma olarak yediği yemekhanenin girişine, 'Kantin ve yemekhaneye şortlu ve kısa pantolonlu girmek yasaktır' yazılı kağıt asıldı. Öğrenciler tarafından sosyal medyada paylaşılan yazı tepki çekti. KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı sosyal medyadaki tepkiler üzerine açıklama yaparak, “Bu uygulamanın KTÜ ile alakası yok” ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tepkiler üzerine bir süre sonra kağıt, asılı olduğu alandan kaldırıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı da ilgili yurt görevlileri hakkında idari soruşturma başlattı. Diğer bloklarda uygulanmadığı belirlenen yasak kararıyla ilgili personellerin savunmaları alındı.

KADIN PERSONELİN RAHATSIZLIĞI VE ŞİKAYETİ SONRASI ASMIŞ

İsmi açıklanmayan görevlinin, yemekhanede çalışan kadın personellerin erkek öğrencilerin giyiminden rahatsız oldukları yönündeki şikayetleri üzerine yazıyı astığını ileri sürdüğü belirtildi. Görevlinin, olayın bu kadar büyümesini beklemediğini ve pişman olduğunu dile getirdiği bildirildi.

Kurumdaki diğer ilgililerin de savunmalarının alınmasının ardından görevliler hakkında karar verileceği kaydedildi. (DHA)

