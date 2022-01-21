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Son Dakika: Yemen'de hapishaneye hava saldırısı! Çok sayıda ölü var

21.01.2022 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Yemen’in kuzeyindeki bir hapishaneye Suudi Arabistan destekli Arap koalisyonu tarafından hava saldırısı düzenlendi. Hava saldırısında onlarca kişinin öldüğü bildirildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: Yemen'de hapishaneye hava saldırısı! Çok sayıda ölü var

Son dakika haberi: Yemen’in kuzeyindeki bir hapishaneye Suudi Arabistan destekli Arap koalisyonu tarafından düzenlenen hava saldırısında onlarca kişinin öldüğü bildirildi.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 70 ÖLÜ

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, hava saldırısının İran destekli Husilerin kontrolündeki Saada bölgesindeki Remand Hapishanesi'ne düzenlendiği kaydedildi.

Dün gece düzenlenen saldırı sonrası ölü ve yaralıların El-Cumhuriye Hastanesine nakledildiği belirtilirken, ilk belirlemelere göre 70 kişinin öldüğü, 138 kişinin yaralandığı ifade edildi.

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ENKAZ ALTINDA ÇOK SAYIDA CESEDİN OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Sivil toplum kuruluşu Save the Children (Çocukları Kurtarın Vakfı) tarafından yapılan açıklamada, dün düzenlenen hava saldırısında en az 60 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Gözaltı merkezindeki arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve enkaz altında çok sayıda cesedin olduğu düşünülüyor.

Vakıf ayrıca, El Hudeyde kentinde düzenlene füze saldırıdan da 3 çocuğun hayatını kaybettiğini açıklayarak, çatışmanın taraflarına çocukları ve ailelerini "devam eden şiddetten" korumaları ve nüfuslu bölgelerde patlayıcı silah kullanımından kaçınmaları çağrısında bulundu.

Söz konusu saldırının basına yansımasının ardında koalisyon güçleri, saldırının araştırılacağını ifade etti. Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki al-Malki yaptığı açıklamada, "Bu raporu çok ciddiye alıyoruz ve bu nitelikteki tüm raporlar uluslararası onaylı, bağımsız bir süreç kullanılarak tam olarak araştırılacak. Süreç devam ederken, daha fazla yorum yapmak uygun olmaz” dedi.

Koalisyon güçleri, Husilerin Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ve Suudi Arabistan’a yönelik saldırıları arttırmasının ardından Husilere ait hedeflere yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı.

ÜLKE GENELİNDE İNTERNET KESİNTİSİ YAŞANIYOR

Yemen’de Aden kenti hariç dünden bu yana internet kesintisi yaşandığı bildirildi. Husiler, kesintinin nedeninin koalisyon güçlerinin El Hudeyde kentindeki bir telekomünikasyon tesisine düzenlediği saldırı olduğunu öne sürdü.

BAE’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Lana Nusseibeh dün yaptığı açıklamada ise, koalisyon güçlerinin Yemen’de düzenlediği hava saldırılarına ilişkin soruya, "Koalisyon, tüm askeri operasyonlarında uluslararası hukuka ve orantılı yanıta uymayı taahhüt eder" dedi.

Öte yandan Husiler, Eylül 2014’ten bu yana Yemen’de başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetini destekliyor.

Kaynak: AA/İHA
Fotoğraf: Reuters

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