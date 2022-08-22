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Son dakika: Yengesini öldüren katilin itirafları ortaya çıktı! 'Öldürdükten sonra ihtiyacımı giderdim'

22.08.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! 60 yaşındaki yengesi Ülkü Akın'ı öldüren 14 yaşındaki S.A'nın ifadesi ortaya çıktı. Emniyet ekipleri tarafından yakalanan 14 yaşındaki katilin söyledikleri dikkat çekti. S.A; 'Yengemi kazayla öldürdüm. Daha sonra yol kenarındaki çeşmelere gidip hacet giderdim' dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Yengesini öldüren katilin itirafları ortaya çıktı! 'Öldürdükten sonra ihtiyacımı giderdim'

Çanakkale Bayramiç'te meydana gelen olayda psikolojik tedavi gördüğü belirtilen 14 yaşındaki S.A., av tüfeğiyle 60 yaşındaki yengesi Ülkü Akın'ı öldürdü. 6 gündür aranan S.A. polisin dikkati sayesinde yakalanırken ifadesinde "Yengemi kazayla öldürdüm. Olayın ardından yürüyerek Bayramiç'ten Çan'a geldim. Su ihtiyacımı yol kenarlarındaki çeşmelerden giderdim. Geceleri farklı cami avlularında saklandım." dedi.

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, yengesi Ülkü Akın'ı (60) av tüfeğiyle vurarak öldürüp kaçan 14 yaşındaki S.A., Çan ilçesinde yakalandı. Jandarmadaki ifadesinde yengesini kazayla öldürdüğünü söyleyen S.A., adliyeye sevk edildi.

YENGESİNİ ÖLDÜRÜP SİLAHI BIRAKIP KAÇTI

Bayramiç'e 18 kilometre mesafedeki Aşağışapçı köyünde, 16 Ağustos günü S.A. ile bitişikteki evdeki yengesi Ülkü Akın arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında S.A., psikolojik tedavi gördüğü belirtilen yengesini vurdu. Ülkü Akın yaşamını yitirirken, S.A. ise silahı bırakıp kaçtı.

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"YENGEMİ KAZAYLA ÖLDÜRDÜM"

6 gündür aranan S.A., bugün Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir caminin bitişiğindeki çay ocağında otururken polis tarafından fark edilip yakalandı. Suçun işlendiği yerin jandarma sorumluluk bölgesinde olması nedeniyle S.A., jandarmaya teslim edildi. S.A., jandarmada pedagog eşliğinde alınan ilk ifadesinde, "Yengemi kazayla öldürdüm. Olayın ardından yürüyerek Bayramiç'ten Çan'a geldim. Su ihtiyacımı yol kenarlarındaki çeşmelerden giderdim. Geceleri farklı cami avlularında saklandım. Bankada bir miktar param vardı. Onu çekmek için Çan ilçesine geldim" dedi.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

S.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Çanakkale
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