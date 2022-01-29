HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ oldu

Son Dakika: Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ oldu

29.01.2022 01:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Adalet Bakanlığı'ndaki görev değişimi kararı Resmî Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığına, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ atandı.

Son dakika haberi: Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Adalet Bakanlığında görev değişimi yaşandı. Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ atandı. Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Resmi Gazete'de açıklanan kararın ardından Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Peki, yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kimdir? İşte son dakika gelişmesiyle ilgili tüm detaylar...

iççç

Konuya ilişkin atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ getirildi. Atama, Anayasa'nın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldı.

BEKİR BOZDAĞ KİMDİR?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 1 Nisan 1965'te Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde doğdu. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Bozdağ, yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalında tamamladı, ayrıca Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

thumbs_b_c_9b7fe02c0ffb72ce0c74ea5c4aef4cbb

Serbest avukat olarak çalışan Bozdağ, 1999 yılında Fazilet Partisi Akdağmadeni Belediye Başkan Adayı oldu, Fazilet Partisi Yozgat Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı (1999-2001) görevinde bulundu.

Bozdağ, AK Parti Yozgat kurucu il yönetiminde Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı (2001-2002), AK Parti Teşkilat Başkanlığında değişik illerde İl Koordinatörlüğü ve Bölge Koordinatörlüğü (2002-2007), AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı (2015) görevlerinde bulundu ve 22, 23, 24, 26 ve 27. yasama dönemlerinde Yozgat Milletvekili seçildi.

  1. Yasama Dönemi'nde TBMM Adalet Komisyonu Üyeliği (2002-2007), 23. Yasama Dönemi'nde AK Parti TBMM Grup Başkanvekilliği (2007-2011) yapan Bozdağ, 61. Hükümet'te Başbakan Yardımcısı, 61, 62, 64 ve 65. hükümetlerde Adalet Bakanı, 65. Hükümet'te Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü görevlerinde bulundu, 27. Yasama Dönemi'nde Anayasa Komisyonu Başkanlığına seçildi.

Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Bozdağ, evli ve 3 çocuk babası.

ESKİ ADALET BAKANI GÜL'DEN AÇIKLAMA

Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor, yeni Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’a başarılar diliyorum."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kadın, ''Henüz çok erken'' dedi! Hiç acımadan bu hale getirdiGenç kadın, ''Henüz çok erken'' dedi! Hiç acımadan bu hale getirdi
Cinayette dikkat çeken 65 bin lira detayı! Yeni görüntüler ortaya çıktıCinayette dikkat çeken 65 bin lira detayı! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Böyle duyurdu! Dehşete düşüren olaya tutuklamaBöyle duyurdu! Dehşete düşüren olaya tutuklama
Anahtar Kelimeler:
Bekir Bozdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Küslüğü unutup eve gitti! "Ayaklarına sarıldı..."

Küslüğü unutup eve gitti! "Ayaklarına sarıldı..."

Ece Erken tabuta kapanıp ağladı! Sözleri yürek yaktı

Ece Erken tabuta kapanıp ağladı! Sözleri yürek yaktı

28 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

28 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Sanayi tesislerinde uygulanan elektrik ve doğal gaz kısıtlamaları için tarih verildi

Sanayi tesislerinde uygulanan elektrik ve doğal gaz kısıtlamaları için tarih verildi

Erdoğan dava açmıştı! Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Bu devlet bana 13 bin euro para ödedi

Erdoğan dava açmıştı! Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Bu devlet bana 13 bin euro para ödedi

İstismar mağdurundan şok sözler! "Ölümle tehdit ettiği için..."

İstismar mağdurundan şok sözler! "Ölümle tehdit ettiği için..."

İlginizi Çekebilir

Uyku kalitesini arşa çıkarmak için sahip olması gereken ürünler

Uyku kalitesini arşa çıkarmak için sahip olması gereken ürünler

Kılıçdaroğlu yumruklu saldırıya uğramıştı! "Elimde sinek vardı..."

Kılıçdaroğlu yumruklu saldırıya uğramıştı! "Elimde sinek vardı..."

Notlarını sesli almak isteyenlere tavsiyeler

Notlarını sesli almak isteyenlere tavsiyeler

100 binlik arabaya 65 bin fiyat biçince telefonları susmadı

100 binlik arabaya 65 bin fiyat biçince telefonları susmadı

Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı

Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı

Hablemitoğlu suikastı zanlısı Bozkır ile ilgili yeni gelişme

Hablemitoğlu suikastı zanlısı Bozkır ile ilgili yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.