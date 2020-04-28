HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika! Yeni genelge geliyor (65 yaş üstüne yasaklar, sokağa çıkma kısıtlaması, okulların açılış tarihi)

Son dakika! Yeni genelge geliyor (65 yaş üstüne yasaklar, sokağa çıkma kısıtlaması, okulların açılış tarihi)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2020 13:03 | Son Güncelleme

'Yeni genelge geliyor' iddiaları gündem oldu. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler devam ederken, gazeteci Dicle Canova, canlı yayında aldığı son dakika bilgilerini paylaştı. Canova, genelgenin bugün veya yarın duyurulacağını söyledi.

Son dakika! Yeni genelge geliyor (65 yaş üstüne yasaklar, sokağa çıkma kısıtlaması, okulların açılış tarihi)

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova yeni bir genelgenin önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirterek genelgeye ilişkin Ankara’da konuşulan bilgileri paylaştı.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Bir iki gün içerisinde yayınlanması beklenen yeni genelgeye ilişkin Dicle Canova’nın canlı yayında aktardığı önemli bilgiler şöyle:

Bugün veya yarın bu genelge kamuoyuna açıklanacak. Kimler muaf olacak hangi işletmeler açık olacak bunlar az çok belirlendi. Yine o doğrultuda bir genelge bekleniyor. Genelgede 65 yaş üzeri için belli saatlerde sokağa çıkma adımı olacak mı? Böyle bir izlenim edinmedim ama bu konuda bir formül arayışı var. İçişleri Bakanlığı ve Bilim kurulu beraber hareket ediyor. Belki bir sonraki hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bir gün 1-2 saatliğine belli kurallar çerçevesinde 65 yaş üzerine bu imkan tanınabilir.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Sağlık bakanı ve Milli Eğitim Bakanı ile bir görüşme gerçekleşecek. Onun akabinde 48 saat içinde bir açıklama olacak. Edindiğim ilk bilgilere göre okulların açılması mayıs ayı sonuna adar ertelenecek.

Okulların kısa süreliğine açılması. Ama benim edindiğim izlenim bunun da pek mümkün görünmediği.

SINIF GEÇME NASIL OLACAK?

Sınıf geçmenin 1. dönemki başarıya göre gerçekleşmesi gündemde. Uzaktan eğitime dayalı bir sınavın çok da adil olmayacağı görüşü hakim bakanlıkta.

LGS ERTELENECEK Mİ?

LGS sınavının da temmuz ayının sonlarına doğru ertelenebileceği yönünde.

Eylül ayında açılması ön görülüyor. Telafi eğitimlerinin de sonbaharda yapılması ön görülüyor. Ama veriler çok önemli.

BAYRAM SONRASI İÇİN HAZIRLIK VAR

Bayram sonrasına dair bir hazırlık var bakanlıkta. Bakanlık önümüzdeki hafta muhtemelen yeni somut kararlar açıklayacak. Bir korona sertifikasyonundan bahsediliyor. Bu kriterlerin önümüzdeki hafta netleşmesi ve bu kriterleri sağlayanların ilk olarak faaliyete geçmesi bekleniyor.

KUAFÖRLER, GÜZELLİK SALONLARI VE BERBERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Biraz daha ileri bir tarih ön görülüyor. Onlar için haziran başına işaret ediliyor.

AVM'LER AÇILIYOR MU?

Sektör temsilcilerinde de görüş alınacak. Bayram öncesi katı kurallar çerçevesinden bir kısmı açılabilir diye düşünülüyor. Belki ilk adımlar vaka sayısının az olduğu illerde atılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu fotoğraf sonu oldu! Genç kadının korkunç ölümü Bu fotoğraf sonu oldu! Genç kadının korkunç ölümü
Diyanet'ten flaş 'eşcinsel ilişki' açıklaması!Diyanet'ten flaş 'eşcinsel ilişki' açıklaması!
Koronavirüs laboratuvarda mı üretildi? İşte çarpıcı açıklamaKoronavirüs laboratuvarda mı üretildi? İşte çarpıcı açıklama
Anahtar Kelimeler:
yeni genelge koroanvirüs sokağa çıkma kısıtlaması Okul 65 yaş üstü

En Çok Okunan Haberler

Yurt dışından Türkiye'ye getirildi, söyledikleri pes dedirtti

Yurt dışından Türkiye'ye getirildi, söyledikleri pes dedirtti

'Polisler iğrençsin dedi!' Bakan Soylu açıklaması

'Polisler iğrençsin dedi!' Bakan Soylu açıklaması

Resmi Gazete yayımlandı: Araç alım satımda yeni dönem

Resmi Gazete yayımlandı: Araç alım satımda yeni dönem

Normale dönüş için şehirlerde 5 gün şartı!

Normale dönüş için şehirlerde 5 gün şartı!

Antalya’da genç kadının feci ölümü! Fotoğraf çektirirken...

Antalya’da genç kadının feci ölümü! Fotoğraf çektirirken...

Mahkeme Kadir Şeker ile ilgili kararını verdi

Mahkeme Kadir Şeker ile ilgili kararını verdi

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Gurur duyuyorum

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Gurur duyuyorum

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

65 yaş üstüne sokağa çıkma izni geliyor! İşte tüm detaylar

65 yaş üstüne sokağa çıkma izni geliyor! İşte tüm detaylar

İşte Süper Piyango'da kazandıran rakamlar!

İşte Süper Piyango'da kazandıran rakamlar!

Diğer Haberler
Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan flaş 'zina ve eşcinsel ilişki' açıklaması

Diyanet'ten flaş 'eşcinsel ilişki' açıklaması!

Türkiye'de ilk plazma tedavisi uygulanan koronavirüs hastası iyileşti

Türkiye'de ilk plazma tedavisi uygulanan hasta iyileşti

Tatil planı yapanlar dikkat! Kritik uyarı geldi

Tatil planı yapanlar dikkat! Kritik uyarı geldi

Kanal 7 haber spikeri Hülya Seloni: Ailece korona olduk

Ünlü spiker duyurudu: Ailece korona olduk

Doç. Dr. Haluk Zülfikar: Temmuzda vaka sayısının ikili hanelere gelmesini bekliyoruz

'Temmuzda vaka sayısının ikili hanelere gelmesini bekliyoruz'

Son dakika! Beylikdüzü'nde korkutan doğalgaz patlaması

Beylikdüzü'nde korkutan doğalgaz patlaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.