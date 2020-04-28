Son dakika! Yeni genelge geliyor (65 yaş üstüne yasaklar, sokağa çıkma kısıtlaması, okulların açılış tarihi)

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova yeni bir genelgenin önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirterek genelgeye ilişkin Ankara’da konuşulan bilgileri paylaştı.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Bir iki gün içerisinde yayınlanması beklenen yeni genelgeye ilişkin Dicle Canova’nın canlı yayında aktardığı önemli bilgiler şöyle:

Bugün veya yarın bu genelge kamuoyuna açıklanacak. Kimler muaf olacak hangi işletmeler açık olacak bunlar az çok belirlendi. Yine o doğrultuda bir genelge bekleniyor. Genelgede 65 yaş üzeri için belli saatlerde sokağa çıkma adımı olacak mı? Böyle bir izlenim edinmedim ama bu konuda bir formül arayışı var. İçişleri Bakanlığı ve Bilim kurulu beraber hareket ediyor. Belki bir sonraki hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bir gün 1-2 saatliğine belli kurallar çerçevesinde 65 yaş üzerine bu imkan tanınabilir.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Sağlık bakanı ve Milli Eğitim Bakanı ile bir görüşme gerçekleşecek. Onun akabinde 48 saat içinde bir açıklama olacak. Edindiğim ilk bilgilere göre okulların açılması mayıs ayı sonuna adar ertelenecek.