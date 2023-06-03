Son dakika: Yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan ilk paylaşım geldi!

Son dakika: 28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur seçiminin ardından Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen yeni kabineyi açıkladı. Çankaya Köşkü'nde kameraların karşısına geçen Erdoğan, Süleyman Soylu'nun yerine İçişleri Bakanı olarak Ali Yerlikaya'yı duyurdu.

İçişleri Bakanı olarak sosyal medyadan ilk paylaşımını yapan Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"26 Ekim 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atandığım İstanbul’umuza 4 yıl 8 ay hizmet etme şerefine nail oldum.

Bu akşam Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek tensipleriyle İçişleri Bakanı olarak atanmış bulunmaktayım.

Sayın Cumhurbaşkanımıza tensip ve takdirleri için şükranlarımı arz ediyorum."

26 Ekim 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atandığım #İstanbul’umuza 4 yıl 8 ay hizmet etme şerefine nail oldum.



Bu akşam Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın yüksek tensipleriyle İçişleri Bakanı olarak atanmış bulunmaktayım????????… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 3, 2023



