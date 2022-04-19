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SON DAKİKA | Yeni İttifak mı geliyor? Saadet Partisi'nin çıkışı sonrası HÜDAPAR'dan ilk açıklama

19.04.2022 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Millet İttifakı ortaklarından Saadet Partisi'nden gelen 'yeni ittifak' çıkışı gündem yarattı. Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Merkezi'ni ziyaret eden Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun kritik görüşme sonrası böyle bir açıklama yapması gözleri HÜDAPAR'A çevirdi. İttifak iddialarıyla ilgili beklenen açıklama ise HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan geldi.

SON DAKİKA | Yeni İttifak mı geliyor? Saadet Partisi'nin çıkışı sonrası HÜDAPAR'dan ilk açıklama

Son dakika: Muhalefetin oluşturduğu 6'lı masada yeni gelişmeler yaşanıyor. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın Davutoğlu ve Babacan'ı eleştirdiği iddia edilen mesajı ile Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun 'yeni ittifak' çıkışı Ankara kulislerini hareketlendirdi. Saadet Partisi liderinin "üçüncü ittifak kurulabilir" sözleri "Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı dışında yeni ittifaklar için siyaset ısınıyor" yorumuna neden olmuş, Karamollaoğlu sözlerine açıklık getirerek "ittifak içinde ittifakı" kastettiğini söylemişti.

GÖZLER HÜDAPAR'A ÇEVRİLDİ

Karamollaoğlu'nun ittifak açıklaması yapmadan hemen önce Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Merkezi'ni ziyaret etmiş olması dikkat çekerken, ziyaretten sonra Saadet Partisi liderinden "ittifak" açıklamasının gelmesi gözleri HÜDAPAR'a çevirdi.

YENİ İTTİFAK İDDİASI: SAADET, DEVA, GELECEK VE HÜDAPAR

Kulislerde söz konusu ittifak için Saadet, DEVA, Gelecek Partisi ve HÜDAPAR gibi partilerin isimleri birlikte konuşulmaya başlandı.

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HÜDAPAR'DAN AÇIKLAMA

Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, hem Karamollaoğlu hem de ittifaklar meselesiyle ilgili Independent Türkçe'ye açıklamalarda bulundu.

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Yapıcıoğlu, Saadet lideri Karamolllaoğlu ziyaretinin daha önce kararlaştırılmış bir ziyaret olduğunu söyledi.

İç siyasetten ekonomiye, Afganistan'dan Pakistan'a pek çok meseleye konuştukları kaydeden Yapıcıoğlu, genel anlamda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

"AYRI BİR İTTiFAK MÜMKÜNDÜR"

HÜDAPAR'ın hiçbir parti ve ittifaka söz vermediğinin altını çizen Yapıcıoğlu, "İstişarelerimiz devam ediyor. Mevcut iki ittifakın içinde yer almayan partilerin ayrı bir ittifak oluşturması da mümkündür" dedi.

Karamollaoğlu'nun önceki konuşmasından kastının ne olduğunu bilmediğini ama son açıklamasında "ittifak içinde ittifak"tan söz ettiğini hatırlatan HÜDAPAR lideri Yapıcıoğlu, devamında şunları söyledi:

Malum yeni seçim kanunuyla beraber ittifak içerisindeki partilerin birbirlerinin artık oylarından istifade etmesinin yolu kapanıyor. Yüzde 3,5 veya 10 alacak partilerin oyları eğer homojen dağılırsa hiçbir milletvekili çıkarmama ihtimali var. Dolayısıyla bu oyları tek bir torbada ya da bir partinin amblemi altında toplamak için çaba sarf etmeliler. Sayın Karamollaoğlu basın açıklamasında da konuya değindi.

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"YAPICIOĞLU: TÜM SEÇENEKLER MASADA"

Yapıcıoğlu, "İttifak tartışmalarına bakışınız nedir? Olumlu, olumsuz nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Daha önce Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet, DEVA, Gelecek ve HÜDAPAR'ın da içerisinde olabileceği bir ittifaktan söz etmişti. Bunların konuşulması, kamuoyunda tartışılması gayet normal. Ancak bize göre seçim kararı alınmadan yani seçimler yaklaşmadan ittifaklar konusunun konuşulması erken olur. Çok defa benzer sorular ile karşılaşıyoruz. Evet, konuyu yakından takip ediyor ve yetkili kurullarımızda gerekli istişareleri yapıyoruz. İstişarelerden sonra çıkan sonuca göre kararımızı vereceğiz. Şunu da ifade etmek istiyorum ki an itibariyle herhangi bir ittifak ile almış olduğumuz bir karar yoktur. Tüm seçenekler masadadır."

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