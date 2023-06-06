Son dakika: Yeni kabine ilk kez bir araya geldi! Kritik toplantı sona erdi...

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz cumartesi günü tanıttığı kabine üyeleri ile ilk toplantısını gerçekleştirdi. 4 buçuk saat süren yeni dönemin ilk kabine toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

10 Mart'ta imzaladığımız cumhurbaşkanı kararıyla başlayan seçim sürecini tamamladık. 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde milletimiz iradesine sahip çıktı. Gerek Meclis'te, gerekse cumhurbaşkanı seçiminde elde ettiğimiz başarıyla son 21 yılda 17. seçim zaferimize imza atmış olduk.

'85 MİLYONUN HER BİR FERDİ KAZANMIŞTIR'

28 Mayıs tarihi itibarıyla Türk demokrasisini dünyada referans alınan bir konuma yükselten her bir insanımıza müteşekkiriz. Şahsımıza olan teveccühlerini gösteren 28 milyon kardeşimize ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Siyasi tercihi ne olursa olsun 85 milyonun her bir ferdi kazanmıştır.

'SEÇİMLER GELİR GEÇER'

Altını çizerek ifade etmek isterim ki her seçim döneminde ellerini ovuşturan kriz heveslileri dışında, terör baronları dışında, birliğimize, hedeflerimize kast eden odaklar dışında seçimlerin kaybedeni yoktur. Seçimler gelir geçer. Bunlar demokrasinin olmazsa olmazıdır. Asıl mesele milletimizin, ülkemizin birliği, refahı ve geleceğidir. Asıl mesele ülkemizde biraz çekişmeli geçen siyasi rekabetin siyasi husumete dönüşmesine fırsat verilmemesidir.

Sandıklar kapandıktan sonra hep birlikte önümüze bakabiliyorsak millet olarak bizim bileğimizi kimse bükemez. Son 21 yılda bunu 17 kez başardık. Mücadele ettik. Neticede sandıktan çıkan iradeye teslim olduk. Her seçimden sonra işimize gücümüze geri döndük. Unutmayın biz hep birlikte Türkiye'yiz. Biz asırlardır nice badireler atlatmış, acıları bal eylemiş bir milletiz. Türkiye Yüzyılını da omuz omuza vererek hep beraber inşa edeceğiz.

'TÖRENİMİZE İŞTİRAK EDENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

YSK'nın kesin sonuçlarını açıklaması akabinde 3 Haziran tarihinde Meclis'te mazbatamızı alıp yemin ettik. Ardından da Külliye'de 5 bini aşkın misafirin iştiraki ile göreve başlama törenimizi yaptık. Törenimize özellikle yurt dışından katılım düzeyinin fevkalade yüksek olması bizleri gururlandırdı. Yabancı konuklarımızın yanı sıra aralarında 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ile birlikte pek çok kıymetli insanımızı törenimiz vesilesiyle misafir ettik. Bu vesileyle törenimize iştirak edenlere teşekkür ediyorum. Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğuna bir kez daha şahitlik ettik. Siyasi görüş fark etmeksizin 85 milyonun tamamının bundan gurur duymasını temenni ediyoruz.

Muhalefetin hatalarından ders alarak, vatanımızın bekasına dair konularda artık daha hassas davranmasını ümit ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak yaptığımız Türkiye ortak paydasında buluşma davetine toplumumuzun tüm kesimlerinden müspet cevap bekliyoruz. Nasıl bugüne kadar hiçbir ayrım yapmadan hizmet etmişsek, bundan sonra da adaletten sapmayacak, kuşatıcı bir tavırla Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz.

'EMANETİ HAKKIYLA TAŞIYACAĞIZ'

Her yeni başlangıç, yeni bir umut, yeni bir heyecan demektir. Biz de törenimizin akşamında yeni kabinemizi açıklamak suretiyle Türkiye Yüzyılının inşası için yola devam dedik. Maziden atiye kurduğumuz köprünün belirleyici unsuru muhafazakar devrimciliktir. Bir taraftan kendimizi yenilerken, diğer taraftan da özümüze hep bağlı kaldık. Seçmenlerimizle birlikte iradesini farklı şekilde kullanan insanlarımızın da sesine kulak verdik. Siyaseti milletimiz için, milletimizin içinde ve milletimizle birlikte yaptık. Her gelen arkadaşımız, selefinin yaptığı hizmetlere yenilerini eklemenin mücadelesini verdi. Teslim aldığı bayrağı daha da yücelterek halefine devretti. 21 yılda yazdığımız başarı hikayesinde tüm yol ve dava arkadaşlarımızın da emeği vardır. Bizler de emaneti hakkıyla taşıyacak, bizden sonrakilere en güzel şekilde teslim edeceğiz.

BAKANLAR KABİNE ÖNCESİ ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Yeni bakanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde Anıtkabir'i ziyaret etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yazdığı mesajında "Bugün ilk toplantımızı yaparak Türkiye Yüzyılı'nın inşası hedefiyle yola çıkıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

ANA GÜNDEM EKONOMİ

Saat 15.10'da başlayan toplantıda deprem bölgesindeki çalışmalar, ekonomide atılacak adımlar ve çizilecek yol haritası ile terörle mücadele ve sınır güvenliği konularının öncelikli gündem maddelerinden olması bekleniyordu.

