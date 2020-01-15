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  4. SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı

SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 15.01.2020 17:22 | Son Güncelleme

Son dakika gelişmesine göre; BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırdı.

SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı

Son dakika gelişmesine göre; Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Demir Grup Sivasspor karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek yapmış olduğu açıklamada "Yönetim Kurulumuzca yapmış olduğumuz toplantı sonucunda almış olduğumuz karar gereği Teknik Sorumlumuz Sergen Yalçın ve ekibiyle yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diyoruz." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un başında 24 maça çıktı. 47 yaşındaki teknik adam, 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.


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