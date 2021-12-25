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SON DAKİKA | Yeni mesleki eğitim modeli Resmi Gazete'de! Aylık ücretler, kalfa maaşları ve usta öğreticilik belgesi...

25.12.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre yeni mesleki eğitim modeliyle ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişikliğe göre; mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin aldığı aylık ücretleri artık devlet ödeyecek. Ayrıca kalfa olan öğrencilerin aldıkları ücret yükseltilirken; ustalık yeterliliği kazanmış olanlara, mesleklerinde en az 10 yıl çalıştıklarını belgelemeleri şartıyla usta öğreticilik belgesi yolu da açıldı. İşte yeni mesleki eğitim modeliyle ilgili son dakika bilgileri...

SON DAKİKA | Yeni mesleki eğitim modeli Resmi Gazete'de! Aylık ücretler, kalfa maaşları ve usta öğreticilik belgesi...

Son Dakika: Yeni mesleki eğitim modeli devreye girdi. Mesleki eğitim stajına devlet katkısını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni kanunla birlikte mesleki eğitim modelinde 3 önemli konuda düzenlemeye gidildi.

AYLIK ÜCRETLERİNİ DEVLET KARŞILAYACAK

Birinci değişikliğe göre, mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin her ay aldıkları asgari ücretin üçte biri kadar ücretin tamamı, artık devlet tarafından ödenecek.

KALFA ÜCRETLERİ YÜKSELTİLDİ

İkinci değişiklikle 3. sınıf sonunda kalfa olan öğrencilerin aldıkları ücret, asgari ücretin üçte birinden artık asgari ücretin yarısına yükseltildi. Bu ücretin tamamı da devlet tarafından ödenecek.

USTA ÖĞRETİCİLİK BELGESİ

Üçüncü değişiklikle ise ustalık yeterliliği kazanmış olanlar, mesleklerinde en az on yıl çalıştıklarını belgelemeleri durumunda Bakanlık tarafından açılan iş pedagoji kursu sınavına doğrudan katılabilecek ve başarılı olanlara usta öğreticilik belgesi verilebilecek.

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MİLLİ EĞİTİM BAKANINDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin değerlendirme yapan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları kaydetti:

“Bu düzenlemeler, 13 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi’nde istihdamı artıracak adımlar arasında yer alıyordu. Bu adımlar mesleki eğitim merkezlerini güçlendirerek iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesini, bu süreçte işveren üzerindeki maddi yükün kaldırılmasını, gençler için mesleki eğitim merkezlerinin cazip hale getirilmesini kapsıyordu. Ekonomi Reform Paketi’ndeki mesleki eğitimle ilgili bu adımlar yasalaşarak yürürlüğe girdi. İlk kez mesleki eğitimde hem işveren hem de gençler için cazip bir mekanizma oluşturulmuş oldu. Bu ülkemiz için istihdamı artıracak tarihi bir adımdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi mesleki eğitimde bu düzenleme ile artık yeni bir dönem başlıyor. Özellikle genç işsizliğin azaltılmasında çok önemli fırsatlar ortaya çıkmış oldu. İş gücü piyasasında aranan elemanın bulunamaması diye bir mazeretin geçerliliği artık kalmadı. Bu düzenleme vesilesi ile eğitimin tüm alanlarında bizlere sürekli destek olan ve özellikle mesleki eğitimin çok daha güçlü hale gelmesi için desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. TBMM Başkanlığı ve milletvekillerimize, bu düzenleme nedeniyle teşekkür ediyorum.”

(İHA)

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