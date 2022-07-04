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  4. Son dakika: Yeni operasyon başladı! Hedefte DEAŞ var

Son dakika: Yeni operasyon başladı! Hedefte DEAŞ var

04.07.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 12 ilçede 20 adrese düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika: Yeni operasyon başladı! Hedefte DEAŞ var

Son dakika haberi: Türkiye'nin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor! Bu kapsamda, İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

12 İLÇEDE 20 FARKLI ADRES

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet savcılığınca haklarında DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılan 20 şüpheliye operasyon düzenledi. 12 ilçede 20 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalar sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ
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