Son dakika: Yeni operasyon başladı! Hedefte DEAŞ var

Son dakika haberi: Türkiye'nin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor! Bu kapsamda, İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

12 İLÇEDE 20 FARKLI ADRES

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet savcılığınca haklarında DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılan 20 şüpheliye operasyon düzenledi. 12 ilçede 20 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalar sürüyor.

(DHA)

