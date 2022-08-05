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  4. SON DAKİKA | Yeni seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! "2. tura kalırsa kime oy verirsiniz?"

SON DAKİKA | Yeni seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! "2. tura kalırsa kime oy verirsiniz?"

05.08.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Haziran 2023'te yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı genel seçimlere yönelik anketlere bir yenisi eklendi. Areda Survey tarafından 3 bin 872 kişi ile yapılan ankette katılımcılara, seçimin 2. tura kalması durumunda kime oy vereceği soruldu. Ankette, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu, Akşener, Yavaş ve İmamoğlu karşılaştırılırken, gelen sonuçlar ise dikkat çekti. Ankette Erdoğan, tüm isimlerden daha yükse oy alırken, Mansur Yavaş detayı dikkat çekti...

SON DAKİKA | Yeni seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! "2. tura kalırsa kime oy verirsiniz?"

Son dakika haberine göre siyasi partilerin seçim çalışmaları sürerken, anket şirketleri de kamuoyunun merakla beklediği çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Areda Survey isimli araştırma şirketinin yaptığı ankette de dikkat çeken sonuçlar yer aldı.

ANKETTE 4 FARKLI SENARYO YER ALDI

Katılımcılara sorulan 4 farklı senaryoya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile karşı karşıya geldi. Ankette yer alan sonuçlara göre Erdoğan, tüm isimlere karşı önde yer alırken, en fazla yaklaşan isim Mansur Yavaş oldu. İşte çarpıcı anketin sonuçları...

"2. TURA KALIRSA HANGİ ADAYA OY VERİRSİNİZ"

1-4 Ağustos tarihleri arasında 3 bin 872 kişiyle yapılan ankette katılımcılara "Bugün cumhurbaşkanlığı seçimi olsa, aşağıdaki adaylar 2. tura kalsan hangi adaya oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

1

ERDOĞAN-KILIÇDAROĞLU

4 farklı senaryonun yer aldığı ankette ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Kılıçdaroğlu arasında tercih yapıldı. Sonuçlara göre Erdoğan yüzde 47,9 oy alırken, Kılıçdaroğlu ise yüzde 42,4'te kaldı.

ERDOĞAN-AKŞENER

İkinci senaryoda ise Erdoğan ile İYİ Parti lideri Akşener arasında tercih yapıldı. Sonuçlara göre Erdoğan yüzde 48,3 oy alırken, Akşener ise yüzde 40 oy aldı.

2

ERDOĞAN-YAVAŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABB Başkanı Mansur Yavaş arasında tercih yapılması istenen üçüncü senaryoda ise yine dikkat çeken sonuçlar yer aldı. Ankete göre Erdoğan yüzde 47,2 oy alırken, Yavaş ise yüzde 42,9 oy aldı.

ERDOĞAN-İMAMOĞLU

Son olarak ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu karşı karşıya geldi. Anket sonucuna göre Erdoğan yüzde 47,8 oy alırken, İmamoğlu ise yüzde 40,5'te kaldı.

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Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu erdoğan

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