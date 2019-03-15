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Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den ilk tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 08:31 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda'daki katliama ilişkin Türkiye'den ilk tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, iki camiye düzenlenen saldırıya ilişkin, "İslam karşıtlığının ve müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir." dedi.

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den ilk tepki

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen ve çok sayıda kişinin öldüğü katliama Türkiye'den ilk tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda Christchurch’te Nur Camine yapılan ırkçı ve faşist saldırıda onlarca kişi hunharca katledildi. Saldırıyı şiddetle kınıyor, ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Bu saldırı, İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir. İslam ve Müslüman karşıtı İslamofobik söylemlerin sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü defalarca gördük. Dünya artık bu söylemlere karşı sesini yükseltmeli ve İslamofobik faşist terörizme dur demelidir." dedi.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Dünya tüm gerçekleri görsün kim terörist kimler teröre destek veriyor hristiyanların tümü terörist.
Yenizelandayla diplomatik bütün bağlantıları an itibariyle kesmemiz gerek ve bütün müslüman ülkeler birlik olup yaptırım uygulamalı aynı şeyi biz müslümanlar yapmış olsak çoktan ülkemizde ciddi krizler yaşanırdı
Allah için burada müslüman olupta ezana ıslık çaldılar diyen siz değil misiniz müslümanı müslümana kırdırıyorsunuz bırakın bu işleri sizin ki siyaset değil koltuk sevdası..
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