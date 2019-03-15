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Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 08:31 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda'daki katliama ilişkin Türkiye'den ilk tepkiler geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamalarla Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı şiddetle kınadı.

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen ve çok sayıda kişinin öldüğü katliama Türkiye'den tepkiler gelmeye devam ediyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEPKİ

"Yeni Zelanda'da Nur Camii'ne ve orada ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Maalesef dünyada yükselmekte olan ırkçılık ve İslam karşıtlığının yeni bir örneği olarak yaşanan bu acı hadiseden dolayı İslam dünyasına ve Yeni Zelanda halkına ülkem ve şahsım adına başsağlığı diliyorum."

ÇAVUŞOĞLU TWİTTER'DAN TEPKİ GÖSTERDİ

"Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye yapılan barbar terör saldırısını lanetliyorum.Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu hain saldırıda sadece faillerin değil Batı’da çığ gibi büyüyen İslam karşıtlığını ve nefreti körükleyen siyasilerin ve medyanın da aynı derecede sorumluluğu vardır."

İLK TEPKİ İBRAHİM KALIN'DAN GELDİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda Christchurch’te Nur Camine yapılan ırkçı ve faşist saldırıda onlarca kişi hunharca katledildi. Saldırıyı şiddetle kınıyor, ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Bu saldırı, İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir. İslam ve Müslüman karşıtı İslamofobik söylemlerin sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü defalarca gördük. Dünya artık bu söylemlere karşı sesini yükseltmeli ve İslamofobik faşist terörizme dur demelidir." dedi.

ÖMER ÇELİK'TEN SERT AÇIKLAMA

"Yeni Zelanda Christchurch’te camilere yapılan ırkçı ve İslam düşmanı saldırılarda onlarca kişi katledildi. Bu canice saldırıyı şiddetle kınıyoruz, ölenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Bu saldırlar İslam düşmanı söylemler kullanan siyasilerin oluşturduğu atmosferin sonucudur. Canilerin yayınladığı bildiri açıkça İslam düşmanlarının kullandığı tüm argümanları biraraya toplamış. İslam düşmanlığını yayanlar bunun bir din ve coğrafyayla sınırlı sonuçları olmayacağını göremiyorlar. Tüm insanlık, tüm dinler ve ülkeler için tehdit üretiyorlar. Camilere düşmanlık üretenler, kiliseleri ve havraları da tehdit ediyorlar. Nefret ideolojisi tüm insanlığı hedef alır. İslam düşmanlığı sadece müslümanlar için değil tüm insanlık için tehdittir. Bu canice saldırılara tüm dünya beraber tepki vermeli ve karşı koymalıdır. İslam düşmanlığı, insanlık adına mahkum edilmelidir."

FAHRETTİN ALTUN'DAN MESAJ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki cami saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını bildirdi.

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Okuyucu Yorumları 32 yorum
Dünya tüm gerçekleri görsün kim terörist kimler teröre destek veriyor hristiyanların tümü terörist.
@azizyalvarici suud arabı da tepki göstermiş mi? iranı, ırakı, suriyesi de tepki göstermiş mi? gazzesi, malezyası, endonezyası, fası, cezayiri, filistini tepki göstermiş mi filistini, maraba filistin ? GÖSTERMEMİŞ Mİ ? Ee bir ben miyim müslüman bu dünyada?
cumhurbaşkanına seçim öncesi malzeme cıktı bunun üzerinden de millet ittifakına yüklenir durur bunun üzerinden EYY AKP OY VERENLER BIZE EZAN DÜŞMANI DIYEN RTE ALLAH'A ŞİRK KOŞMUŞTUR. Bugün gittiğiniz camilerde hocaya sorun eğer gerçek müslüman hocaysa aynen der şirk koştuğunu.
@azizyalvarici onlarda müslümanların hepsi terörist diye düşünüyor ve bunları yapıyorlar. aynı kafadasınız. Ne müslümanların, ne hristiyanların ne yahudilerin ne de başka dinden olanların hepsi aynıdır. her ırkta her dinde böyleleri var maalesef
Dinlerin hepsi diğer dinlerden nefret eder.Açın okuyun öyle olduğunu görürsünüz.Birbirinizden farkınız yok.Hepiniz aynısınız.Dininiz farklı olsa da
Neden müslüman denilen ülkelerden tık yok , neden yalnızca biz.
@azizyalvarici Ak Partisiyle kafayı bozacaksınız, merak ediyorum bu acılı günde baş sağlığı dilemek yerine konuyu Ak Partisine nasıl bağladın. El insaf
@azizyalvarici Lan zırtapoz, Reyna katliyamını yapan kimdi? Reyhanlı Katliyamını? Ankara Gar katliyamını? Bursa Yeşil cami katliyamını?
@azizyalvarici senin ceddin maraba.
@azizyalvarici kardeş boş boş konuşma.herşeyi siyasete dökmenin anlamı yok.
Yenizelandayla diplomatik bütün bağlantıları an itibariyle kesmemiz gerek ve bütün müslüman ülkeler birlik olup yaptırım uygulamalı aynı şeyi biz müslümanlar yapmış olsak çoktan ülkemizde ciddi krizler yaşanırdı
özürlü müsün? neden yeni zelandayla ilişkiyi kesiyon
Allah için burada müslüman olupta ezana ıslık çaldılar diyen siz değil misiniz müslümanı müslümana kırdırıyorsunuz bırakın bu işleri sizin ki siyaset değil koltuk sevdası..
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