Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen ve çok sayıda kişinin öldüğü katliama Türkiye'den tepkiler gelmeye devam ediyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEPKİ
"Yeni Zelanda'da Nur Camii'ne ve orada ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Maalesef dünyada yükselmekte olan ırkçılık ve İslam karşıtlığının yeni bir örneği olarak yaşanan bu acı hadiseden dolayı İslam dünyasına ve Yeni Zelanda halkına ülkem ve şahsım adına başsağlığı diliyorum."
ÇAVUŞOĞLU TWİTTER'DAN TEPKİ GÖSTERDİ
"Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye yapılan barbar terör saldırısını lanetliyorum.Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu hain saldırıda sadece faillerin değil Batı’da çığ gibi büyüyen İslam karşıtlığını ve nefreti körükleyen siyasilerin ve medyanın da aynı derecede sorumluluğu vardır."
İLK TEPKİ İBRAHİM KALIN'DAN GELDİ
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda Christchurch’te Nur Camine yapılan ırkçı ve faşist saldırıda onlarca kişi hunharca katledildi. Saldırıyı şiddetle kınıyor, ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Bu saldırı, İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir. İslam ve Müslüman karşıtı İslamofobik söylemlerin sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü defalarca gördük. Dünya artık bu söylemlere karşı sesini yükseltmeli ve İslamofobik faşist terörizme dur demelidir." dedi.
ÖMER ÇELİK'TEN SERT AÇIKLAMA
"Yeni Zelanda Christchurch’te camilere yapılan ırkçı ve İslam düşmanı saldırılarda onlarca kişi katledildi. Bu canice saldırıyı şiddetle kınıyoruz, ölenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Bu saldırlar İslam düşmanı söylemler kullanan siyasilerin oluşturduğu atmosferin sonucudur. Canilerin yayınladığı bildiri açıkça İslam düşmanlarının kullandığı tüm argümanları biraraya toplamış. İslam düşmanlığını yayanlar bunun bir din ve coğrafyayla sınırlı sonuçları olmayacağını göremiyorlar. Tüm insanlık, tüm dinler ve ülkeler için tehdit üretiyorlar. Camilere düşmanlık üretenler, kiliseleri ve havraları da tehdit ediyorlar. Nefret ideolojisi tüm insanlığı hedef alır. İslam düşmanlığı sadece müslümanlar için değil tüm insanlık için tehdittir. Bu canice saldırılara tüm dünya beraber tepki vermeli ve karşı koymalıdır. İslam düşmanlığı, insanlık adına mahkum edilmelidir."
FAHRETTİN ALTUN'DAN MESAJ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki cami saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını bildirdi.
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