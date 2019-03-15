Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen ve çok sayıda kişinin öldüğü katliama Türkiye'den tepkiler gelmeye devam ediyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEPKİ

"Yeni Zelanda'da Nur Camii'ne ve orada ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Maalesef dünyada yükselmekte olan ırkçılık ve İslam karşıtlığının yeni bir örneği olarak yaşanan bu acı hadiseden dolayı İslam dünyasına ve Yeni Zelanda halkına ülkem ve şahsım adına başsağlığı diliyorum."

ÇAVUŞOĞLU TWİTTER'DAN TEPKİ GÖSTERDİ

"Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye yapılan barbar terör saldırısını lanetliyorum.Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu hain saldırıda sadece faillerin değil Batı’da çığ gibi büyüyen İslam karşıtlığını ve nefreti körükleyen siyasilerin ve medyanın da aynı derecede sorumluluğu vardır."

İLK TEPKİ İBRAHİM KALIN'DAN GELDİ