Son dakika: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın aday olacağı yer belli oldu!

Cumhur İttifakı üyesi olmasına rağmen ayrı liste ile seçime girme kararı alan Yeniden Refah Partisi, Genel Başkan Fatih Erbakan’ın onayının ardından milletvekili aday listesini YSK’ya teslim etti.

'81 İLDE KENDİ LOGOMUZLA SEÇİMLERE KATILIYORUZ'

Listeyi teslim ettikten sonra konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri Suat Pamukçu, “28. dönem milletvekili seçimleri ile ilgili listelerin YSK’ye verilmesinin son günü. Yeniden Refah Partisi olarak bizler de yoğun bir çalışma sonunda 81 ilin tamamını kapsayan listelerimizi bugün YSK’ya verdik. Yoğun bir çalışma dedim. Özellikle seçim takvimi açısından sürenin çok kısa olmasının gerçekten yoğun bir çalışma gerektirdi. Bu çalışmayı yapan kardeşlerimin hepsine teşekkür ediyorum. Verdiğimiz listeler, 81 ili kapsıyor. Türkiye’de 81 ilde kendi logomuzla kendi amblemimizle seçimlere katılıyoruz. Ancak tabii ki daha önce yaptığımız ittifak protokolü çerçevesinde Cumhur İttifakı’nın kapsamı içinde seçimlere girmiş oluyoruz. Cenab-ı Hakk bu seçimleri milletimiz için, insanlık için hayırlı eylesin. Bu seçimlerde inşallah yüz akıyla çıkmış olacağız. Şimdiden partimize gönül vermiş olan bütün seçmenlerimize şükranlarımızı arz ediyoruz. Kendilerimizden azami desteği beklediğimizi de ifade ediyorum” dedi.

Pamukçu, Genel Başkan Fatih Erbakan’ın, İstanbul 2. Bölge 1. sıradan aday olduğu bilgisini verdi. (İHA)

