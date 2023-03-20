SON DAKİKA | Yeniden Refah Partisi'nden 'ittifak' kararı! Fatih Erbakan 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı

Bugün Türkiye'nin neresine giderseniz gidin taş üstüne taş konmuşsa bunda Erbakan hocamızın ve Milli Görüş'ün imzası vardır. Gittiğimiz her yerde halen Milli Görüş'e, Erbakan hocamıza dua ediliyor. Paylaşımda adaleti Erbakan hocamız gerçekleştirdi.

1969'da Erbakan hocamızın çıktığı ruhla bugünde partimiz yoluna emin adımlarla devam etmektedir. Partimiz kısa zamanda çok önemli mesafeler almıştır. Kamuoyu da bunu bilmektedir. 81 ildeki teşkilatlarımız, 300 bine yakın resmi üye ve iki tane büyük kongre... Bütün bu gerçekler YRP'nin 14 Mayıs seçimlerine büyük bir siyasi güç olarak girdiğinin açık göstergesidir.