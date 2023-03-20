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  4. SON DAKİKA | Yeniden Refah Partisi'nden 'ittifak' kararı! Fatih Erbakan 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı

SON DAKİKA | Yeniden Refah Partisi'nden 'ittifak' kararı! Fatih Erbakan 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı

20.03.2023 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2023 Genel Seçimleri öncesi Cumhur İttifakı'na katılıp katılmayacağıyla ilgili partisinin kararını açıkladı. Erbakan, seçimlere herhangi bir ittifaka dahil olmadan katılacaklarını açıkladı. Erbakan ayrıca cumhurbaşkanı adaylığı için dilekçesini verdiğini de duyurdu.

SON DAKİKA | Yeniden Refah Partisi'nden 'ittifak' kararı! Fatih Erbakan 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı

Son dakika: Cumhur İttifakı'na katılması gündemde olan Yeniden Refah Partisi (YRP) kararını verdi. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere partisinin herhangi bir ittifaka dahil olmadan katılacağını açıkladı. Erbakan cumhurbaşkanlığı seçimlerine de aday olarak katılacak.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın açıklamaları şöyle;

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  • Bugün Türkiye'nin neresine giderseniz gidin taş üstüne taş konmuşsa bunda Erbakan hocamızın ve Milli Görüş'ün imzası vardır. Gittiğimiz her yerde halen Milli Görüş'e, Erbakan hocamıza dua ediliyor. Paylaşımda adaleti Erbakan hocamız gerçekleştirdi.

  • 1969'da Erbakan hocamızın çıktığı ruhla bugünde partimiz yoluna emin adımlarla devam etmektedir. Partimiz kısa zamanda çok önemli mesafeler almıştır. Kamuoyu da bunu bilmektedir. 81 ildeki teşkilatlarımız, 300 bine yakın resmi üye ve iki tane büyük kongre... Bütün bu gerçekler YRP'nin 14 Mayıs seçimlerine büyük bir siyasi güç olarak girdiğinin açık göstergesidir.

  • Erbakan hocamız vefat ettiğinde 'Film bitti zannetmeyin. Film bitmedi daha yeni başlıyor' demiştik. İşte süreç bizi haklı çıkardı.

  • Milli Görüş sancağı asla yere düşmeyecektir. Partimiz kurulduğu günden bu yana yapıcı muhalefet anlayışı benimsemiştir ve kısa sürede milletimizin teveccühüne masar olmuştur.

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  • Projelerimiz hazır, kaynaklarımız hazır, çözüm önerilerimiz hazır. Makam ve rakam için değil Allah için çalışan kadrolarımız hazır.

CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILACAK MI?

  • Son derece istişareler sonucunda 14 Mayıs'taki seçimlerinde tüm seçim bölgelerinde herhangi bir ittifaka dahil olmadan katılacağız.

ADAYLIĞINI DUYURDU!

  • Bendeniz cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olarak katılacağım.
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Anahtar Kelimeler:
seçim Yeniden Refah Partisi

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