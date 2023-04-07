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SON DAKİKA | DSP'den sürpriz karar! Erdoğan'a bir destek daha geldi: "Seçimlere AK Parti listesinden katılıyoruz"

07.04.2023 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: DSP, AK Parti'nin çağrısına olumlu yanıt verdi! DSP lideri Önder Aksakal, AK Parti genel merkezine geldi. Milletvekili listelerinin teslim edilmesine kısa süre kala AK Parti heyeti, DSP'yi ziyaret edip 'Seçimde beraber yürüyelim' teklifini iletmişti. DSP lideri Aksakal hem genel seçim hem de cumhurbaşkanlığı seçimi için aldıkları kararı duyurdu.

SON DAKİKA | DSP'den sürpriz karar! Erdoğan'a bir destek daha geldi: "Seçimlere AK Parti listesinden katılıyoruz"

Son dakika... Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti genel merkezine geldi. DSP'nin seçimlerde AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklaması bekleniyordu. Önder Aksakal, Erdoğan'ı destekleyeceklerini duyururken sürpriz bir kararla da seçime girmeyeceklerini, DSP'nin AK Parti listesinde yer alacağını duyurdu.

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"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEĞİZ"

Aksakal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

" İlkeli duruşumuzun önemli bir özellik olduğunu vurgulayarak yaşadığımız bu sıkıntılı dönemde DSP'nin parlamentoda da bir güç katkısı koymasının önemine vurgu yaparak bizimle birlikte yol yürümek arzularını iletmişlerdi.

" DSP tutarlı bir partidir. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ortaya çıkan manzaralara karşı kararlı ve inançlı bir duruş sergileyerek gerek terörle mücadelede gerek Kıbrıs'ın 2 devletli statüsünün bütün dünya tarafından tanınması yönündeki çalışmalarında gerek Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin kararlı duruşunda önemli bir duruş sergileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklenmesi yönünde görüşümüzü oluşturduk.

" DSP, AK Parti'nin listesinde yer alacak. Biz seçimlere katılmıyoruz. AK Parti listelerinden parlamentoda yer alacağız inşallah.

AK PARTİ HEYETİ ZİYARETE GİTMİŞTİ

AK Parti'nin önde gelen isimlerinden Binali Yıldırım ve Ömer Çelik bu sabah saatlerinde DSP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Genel Başkan Önder Aksakal ile görüşmüştü.

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Binali Yıldırım 14 Mayıs için "Beraber yürüyelim" teklifi yapıldığını açıklarken Aksakal "DSP elinden geleni yapacak" demişti.

AK Parti'den sürpriz ziyaret! "Elimizden geleni yapacağız" AK Parti'den sürpriz ziyaret! "Elimizden geleni yapacağız"

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