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  4. Son dakika: 'Yenidoğan Çetesi'nin faaliyetleri kan dondurmuştu! Bakan Tunç'tan açıklama: 22 şüpheli tutuklandı

Son dakika: 'Yenidoğan Çetesi'nin faaliyetleri kan dondurmuştu! Bakan Tunç'tan açıklama: 22 şüpheli tutuklandı

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
18.10.2024 19:23
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Yenidoğan Çetesi' ile ilgili olarak açıklamada bulundu. Bakan Tunç sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca 21.05.2023 tarihinde soruşturma başlatılmış, bu kapsamda bugüne kadar gözaltına alınan 47 şüpheliden 22’si tutuklanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Son dakika: 'Yenidoğan Çetesi'nin faaliyetleri kan dondurmuştu! Bakan Tunç'tan açıklama: 22 şüpheli tutuklandı

Türkiye'nin son günlerde en çok konuştuğu konu 'Yenidoğan Çetesi'nin kan donduran faaliyetleri oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) günlük 8 bin lira alabilmek için yeni doğan bebekleri yoğun bakımda tutan çete tepkilerin odağında. 47 şüphelinin yer aldığı iddianamede 19 hastane ve sağlık şirketi malen sorumlu gösteriliyor.

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BAKAN TUNÇ'TAN 'YENİDOĞAN ÇETESİ' SORUŞTURMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Çetenin şimdiye kadar 12 bebeğin ihmal sonucu ölümüne sebep olduğu belirtilirken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç soruşturmayla ilgili son detayları paylaştı.

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"47 ŞÜPHELİDEN 22'Sİ TUTUKLANMIŞTIR"

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul’da bazı özel hastanelerin yeni doğan bakım ünitelerinin kiralanarak insani ve uygun olmayan koşullar nedeniyle bebek ölümlerinin meydana geldiğine yönelik CİMER'e yapılan başvurular ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün ihbarı üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca 21.05.2023 tarihinde soruşturma başlatılmış, bu kapsamda bugüne kadar gözaltına alınan 47 şüpheliden 22’si tutuklanmıştır.

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"YARGILAMA SÜRECİ DEVAM ETMEKTEDİR"

47 şüpheli hakkında 16.10.2024 tarihinde iddianame hazırlanmış ve 22’si tutuklu bulunan bu şüphelilerle ilgili yargılama süreci devam etmektedir.

SAVCIYI TEHDİT SORUŞTURMASINDA DA 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Diğer yandan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet Savcısının tehdit edilmesi hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, gözaltına alınan 8 şüphelinin 5’i tutuklanmış ve 3’ü hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Bu soruşturma da çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir"

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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Tunç Adalet Bakanı
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