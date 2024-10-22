Son dakika | Bahçeli'den ikinci 'terörist başı Öcalan' çağrısı: Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de konuşsun!

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, bebekleri öldüren yenidoğan çetesini ifşa eden Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i kutlayıp "Kurt inine giren çakalın sonu parçalanmaktır" dedi. Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili tartışmalara çok sert değinen Bahçeli, "Uyarıyorum; baş olan ayaklar akıllı olsun, ayranımızı kabartmasın!" diye konuştu.

'750 TL'LİK VERGİ KESİNTİSİ' ÇIKIŞI

Kredi kartlarında 100 bin lira limiti olanlardan 750 liralık vergi kesintisi yapılacağı gündem olmuştu. Bazı kart kullanıcıları bankalarıyla iletişime geçip limitini 99 bin liraya düşürmüştü. Tepki çeken tasarının ardından AK Parti'den geri adım gelmiş, teklif rafa kaldırılmıştı. Devlet Bahçeli, konuşmasında "Her vatandaşımızdan bir bahaneyle 750 lira almak yerine, tüm vatandaşlarımıza artan zenginlikten pay veren bir Türkiye’ye ulaşmak hayal değil, ulaşılacak bir hedeftir" dedi.

ÖCALAN'A GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE ÇAĞRI YAPMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a çağrı yapan Devlet Bahçeli, "Buyursun, örgütün tasfiye edildiğini, terörün bittiğini tek taraflı ilan etsin. Ama devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse hiçbir şart altında aklından bile geçirmesin" demişti. Bahçeli bugün de

"BELKİ DE İLK ADIMI ATMIŞ OLACAĞIM"

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan diğer mesajlar şöyle:

Bugünden sonra tarih farklı akacaktır. Belki bugünden sonra Türkiye'nin prangaları tamamen kırılacaktır. Türk ve Türkiye yüzyılına hız verme zamanıdır. Bugün kitabın ortasından ve hiçbir yoruma ihtiyaç bırakmayacak nitelikte konuşacağım. Mevcut gerçeklere dayanarak muazzez milletimizin ayak bağlarını kalıcı olarak çözmenin belki de ilk adımını atmış olacağım.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ ŞİDDETLİ FIRTINAYI ATLATTI"

Türkiye'nin çözemeyeceği hiçbir sorunu yoktur, yeter ki sırt sırta verelim. Türkiye ekonomisi şiddetli fırtınayı atlattı. Enflasyonla mücadeleye desteğimiz tamdır. Cumhurbaşkanlığı Kabinemizin yanındayız. Ekonomi yönetimine güveniyoruz. Doğru yolda olduklarını görüyoruz. Döviz kuru, faiz ve enflasyon kuşatmasını güç birliği yaparak kıracağız. Cumhur İttifakı olarak hayat pahalılığını bitireceğiz, enflasyon canavarının boğazına urganı geçireceğiz.

NARİN GÜRAN, İKBAL VE AYŞENUR, SILA BEBEK...

Diyarbakır'da Narin, Tekirdağ'da Sıla, İstanbul'da İkbal ve Ayşenur evlatlarımız en ağır saldırılara maruz kalmış, hayata veda etmişlerdir. Yavrularımız şiddete bulanmışlar, tüyleri diken diken eden caniliklerin sırayla kurbanı olmuşlardır. Böylesi sapıklar maalesef her toplumun ortak sancısıdır.

YENİDOĞAN SKANDALI: VERİLECEK HANGİ CEZA YÜREKLERE SU SERPEBİLİR!

Yenidoğan bebekleri SGK'dan günlük 8 bin lira alabilmek için yoğun bakımda tutup ölümlerine neden olan, insanın aklına getiremeyeceği şekilde cinayet işleyen yaratıklar sadece sağlık çalışanlarının değil, insanlığın yüz karasıdır. Bunlar olsa olsa tıbbi artık, ölüm ve soygun çetesi, kana susamış katiller güruhudur. Aralarındaki konuşmaları duyunca bir insan daha fazla nasıl alçalabilir diye düşündüm. Verilecek hangi ceza yüreklere su serpebilir!

"SON DERECE KUŞKU VERİCİ"

Toplumsal dokumuzu sarsacak, devlet-millet uyumunu sakatlayacak kahredici olayların zincirleme halinde sosyal ve ulusal medyadan ifşa edilmesi ve bunların provokasyon iklimini canlı tutması son derece kuşku verici. Ölüm ve soygun çetesinin işlediği suç ve cinayetler aylar önce tespit edilmiş fakat bugünkü gibi gündeme gelmemiştir. Teftiş mekanizması gecikmesizin çalıştırılmıştır. Adli süreç zamanında işletilmiştir.

"CUMHURİYET SAVCIMIZ YAVUZ ENGİN'İ ALNINDAN ÖPÜYORUM"

Peki Sağlık Bakanımızın istifasını istemek hangi akla hizmettir? İstifasını isteyenlerin, orada burada şov yapanların bebeklerin hakkını savunmak gibi bir dertleri yoktur. Bunların işleri güçleri yalandır, nifaktır. Bebek katillerinin en ağır şekilde cezalandırılmalarını bekliyorum. Cumhuriyet savcımız Yavuz Engin'i tertemiz alnından öpüyor, kutluyorum. Kurt inine giren çakalın sonu parçalanmaktır!

ANAYASA'NIN İLK 4 MADDESİ TARTIŞMASI

Uyarıyorum; baş olan ayaklar akıllı olsun, ayranımızı kabartmasın! Bayramlık ağzımızı daha fazla açtırmasın!

Seçimler zamanında yapılacaktır.

FETÖ ELEBAŞININ ÖLÜMÜ: DİLEĞİM CEHENNEMDE EBEDİYEN YANMASI

FETÖ elebaşı Allah'a hesap vermek üzere öldü gitti. Bu teröristin Türkiye'de gömüleceği bir toprak yoktur. Dileğim cehennemde ebediyen yanmasıdır.

'ÇÖZÜM SÜRECİ' TARTIŞMASI: TERÖRÜN SİLAHSIZ ÇÖZÜMÜ ASLA YOKTUR