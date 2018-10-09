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Son dakika! Yenikapı'da iki gemi çarpıştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 09:25 | Son Güncelleme

Yenikapı açıklarında TK Roterdam ve Bosphorus King isimli gemiler çarpıştı. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Alınan ilk bilgilere göre, Ahırkapı açıklarında, 130 metre uzunluğundaki TK Roterdam ve 165 metre uzunluğundaki Bosphorus King, henüz belirlenemeyen nedenle birbirine sürtündü.

Kaza nedeniyle gemilerde küçük çaplı hasar meydana geldi. Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye sevk edildi.

AA

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Yenikapı gemi

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