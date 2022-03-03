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Son Dakika: Yenikapı-Hacıosman metrosunda intihar girişimi! Seferler aksadı

03.03.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı İTÜ istasyonu, intihar girişimi nedeniyle kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Metro istasyonunun yaklaşık yarım saat kapalı kalmasının ardından seferler yeniden normale döndü.

Son Dakika: Yenikapı-Hacıosman metrosunda intihar girişimi! Seferler aksadı

Son dakika haberine göre Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı İTÜ istasyonumuzda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle İTÜ istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Sanayi Mahallesi ve Atatürk Oto Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Metro istasyonunun yaklaşık yarım saat kapalı kalmasının ardından yapılan yeni paylaşımda ise M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı İTÜ istasyonunun işletmeye açıldığı, seferlerin Yenikapı-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaya başlandığı bildirildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
İntihar İstanbul
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